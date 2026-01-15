ETV Bharat / state

सहारनपुर में ऑनर किलिंग; घर से बुलाकर दलित छात्र की हत्या, चाकू से गोदकर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

सहारनपुर : देवबंद थाना इलाके में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र की हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं किशोर के पिता ने दंपति समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

घर से बुलाकर ले गए थे : एसपी देहात सागर जैन ने बताया, किशोर की पहचान थाना देवबंद के गांव अलीपुरा (मेघराजपुर) के रहने वाले मयंक (14) पुत्र रूपचंद के रूप में है. गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की. मौके पर मौजूद लोगों ने शव की शिनाख्त की. परिजनों ने बताया कि मयंक को घर से बुलाकर ले कुछ लोग ले गए थे.

मयंक की एक लड़की से थी दोस्ती : परिजनों का आरोप है कि पहले मयंक से मारपीट की गई. फिर चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. ताकि हत्या को ट्रेन हादसा साबित किया जा सके. जांच पड़ताल में रूपचंद ने बताया कि मयंक की एक लड़की से दोस्ती थी. लड़की के परिवार वालों ने ही मयंक की हत्या की है. रूपचंद ने दंपति सहित उनके बेटे-बेटी समेत पांच लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.