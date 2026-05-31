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मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग; भाई ने बहन की काट दी गर्दन, अफेयर को लेकर था नाराज

मुजफ्फरनगर : शाहपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. रविवार सुबह 10 बजे के आसपास भाई ने अपनी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी. युवती किसी लड़के से फोन पर बात करती थी, इस बात को लेकर आरोपी नाराज रहता था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस फरार आरोपी भाई की तलाश कर रही है.

घटना आदमपुर गांव की है. यहां भाई ने अपनी बहन की झूठी शान के नाम पर हत्या कर दी. SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया, चौकीदार ने गांव में हत्या की सूचना दी थी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. परिजनों से पूछताछ की गई है. मृतका की पहचान अदीबा (21) पुत्री शकील उर्फ वीर कुरैशी निवासी ग्राम आदमपुर के रूप में हुई है.

जांच में पुलिस के सामने यह तथ्य आया है कि परिवार में कुल 9 भाई-बहन हैं. आमिर सबसे बड़ा है. अदीबा किसी युवक से बातचीत करती थी, जिससे उसका भाई आमिर नाराज था. इसी बात को लेकर आरोपी भाई ने बहन की गला रेतकर हत्या कर दी. घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है.