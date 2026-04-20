लखनऊ में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी को मार डाला, चेहरे को तेजाब से जलाया, बाराबंकी में फेंका शव
पुलिस ने आरोपी पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी पिता ने गुनाह कबूल किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 7:46 PM IST
लखनऊ : राजधानी में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. चिनहट थाना क्षेत्र में पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटी (16) की हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए चेहरे को तेजाब से जला दिया और शव को बाराबंकी में फेंक दिया. इसके बाद खुद थाने जाकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी.
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पिता के खौफनाक गुनाह का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने आरोपी पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.
14 अप्रैल को की थी हत्या : डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया, चिनहट निवासी विजय कुमार चौबे ने 13 अप्रैल को बेटी को झाड़-फूंक कराने के बहाने कार में बैठाकर बाराबंकी ले गया. साथ में उसका दोस्त अब्दुल मन्नान भी था. 14 अप्रैल को बड्डूपुर इलाके में कुर्सी रोड के पास कार में ही गला दबाकर हत्या कर दी.
शव को नहर में फेंकने की कोशिश की लेकिन फेंक नहीं पाया. इसके बाद पिता ने पहचान छिपाने के लिए बेटी के चेहरे को तेजाब से जला दिया, ताकि शव की शिनाख्त न हो सके.
खुद दर्ज कराई शिकायत : पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पिता ने ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. चिनहट पुलिस घर पहुंची, तो विजय कुमार गायब मिला. आसपास पूछताछ में पता चला कि वह खुद ही बेटी को ले गया था.
लड़की जिस लड़के से बात करती थी, उससे पूछताछ की और फिर पिता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. 19 अप्रैल को उसकी लोकेशन गोंडा में मिली, जहां से पुलिस ने उसे दबोच लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
बेटी के व्यवहार से था नाराज : डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पिता ने स्वीकार किया कि वह अपनी बेटी के व्यवहार से बेहद नाराज था. साल 2025 में बेटी घर से एक लड़के के साथ भाग गई थी. तब पुलिस ने उसे बरामद कर परिवार को सौंप दिया था. इसके बाद भी बेटी लड़के के संपर्क में थी. इसी वजह में उसने बेटी को मौत के घाट उतार दिया.
15 अप्रैल को बाराबंकी के बड्डूपुर में एक किशोरी का शव मिला. पहचान न होने के कारण पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया. अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाराबंकी पुलिस से संपर्क कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : अमरोहा में दूल्हा-दुल्हन की तेज रफ्तार कार सांड से टकराई, गाड़ी के उड़े परखच्चे, पांच घायल