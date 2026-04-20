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लखनऊ में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी को मार डाला, चेहरे को तेजाब से जलाया, बाराबंकी में फेंका शव

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : राजधानी में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. चिनहट थाना क्षेत्र में पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटी (16) की हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए चेहरे को तेजाब से जला दिया और शव को बाराबंकी में फेंक दिया. इसके बाद खुद थाने जाकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी.

पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पिता के खौफनाक गुनाह का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने आरोपी पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

14 अप्रैल को की थी हत्या : डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया, चिनहट निवासी विजय कुमार चौबे ने 13 अप्रैल को बेटी को झाड़-फूंक कराने के बहाने कार में बैठाकर बाराबंकी ले गया. साथ में उसका दोस्त अब्दुल मन्नान भी था. 14 अप्रैल को बड्डूपुर इलाके में कुर्सी रोड के पास कार में ही गला दबाकर हत्या कर दी.

शव को नहर में फेंकने की कोशिश की लेकिन फेंक नहीं पाया. इसके बाद पिता ने पहचान छिपाने के लिए बेटी के चेहरे को तेजाब से जला दिया, ताकि शव की शिनाख्त न हो सके.

खुद दर्ज कराई शिकायत : पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पिता ने ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. चिनहट पुलिस घर पहुंची, तो विजय कुमार गायब मिला. आसपास पूछताछ में पता चला कि वह खुद ही बेटी को ले गया था.