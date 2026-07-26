गाजियाबाद में ऑनर किलिंग: प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
आरोपी भाई ने सगी बहन की हत्या कर शव को खेत में छुपाया था.
Published : July 26, 2026 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के सगे भाई को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी 18 वर्षीय बहन की प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को काजीपुरा स्थित ज्वार के खेत में छिपाकर फरार हो गया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त औजार भी बरामद कर लिया है.
डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि 23 जुलाई को काजीपुरा गांव के एक खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी. खेत मालिक की शिकायत पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कीं. जांच के दौरान करीब 400 से 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, इसके साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई. इसके आलावा, घटनास्थल के आसपास के मोबाइल फोन डेटा तथा बीटीएस लोकेशन का विश्लेषण किया गया.
जांच के दौरान मिले तकनीकी व मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई को 26 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली-एनसीआर में पेंट व पीओपी का काम करता है तथा वेव सिटी में निर्माणाधीन इमारतों में काम कर रहा था. डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसकी बहन एक युवक से बातचीत करती थी. वह कई बार उसे समझा चुका था, लेकिन वह उसी युवक से शादी करना चाहती थी. इस बात से गुस्साए आरोपी ने बहन को काजीपुरा के खेतों के पास ले जाकर हत्या कर दी. बाद में शव को ज्वार के खेत में छिपाकर फरार हो गया.
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल आरी का ब्लेड बरामद कर लिया है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. डीसीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है.
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