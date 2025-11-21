ETV Bharat / state

गढ़वा में ऑनर किलिंग, प्रेम प्रसंग के शक में पिता-भाई ने नाबालिग पीटकर की हत्या, शव जलाने की कोशिश नाकाम

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग के शक में परिजनों ने 17 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को छिपाने के लिए परिजनों ने शव को तुरंत जलाने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और जलती चिता से शव बरामद कर लिया.

घटना गुरुवार दोपहर की, कमरे में बंद कर की थी पिटाई

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर की है. गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी को परिजनों ने एक युवक के साथ देख लिया. चरित्र पर शक होने से परिवार के लोग आग-बबूला हो गए. आक्रोशित परिजनों ने किशोरी को घर में एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा. पिटाई इतनी बेरहम थी कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.

आरोपी पिता और एसडीपीओ का बयान (Etv Bharat)

मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से गुस्साए परिजनों ने पिटाई की, जिस दौरान उसकी मौत हो गई.

मौत के बाद चार घंटे इंतजार, रात में श्मशान घाट ले गए शव

किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने करीब चार घंटे तक इंतजार किया ताकि घटना को पूरी तरह छिपाया जा सके. रात होने पर गांव वालों की मदद से शव को गांव के पास बगही श्मशान घाट ले जाया गया. वहां चिता सजाई गई और शव को आग लगा दी गई.

पुलिस को मिली सूचना, जलती चिता से निकाला शव