गढ़वा में ऑनर किलिंग, प्रेम प्रसंग के शक में पिता-भाई ने नाबालिग पीटकर की हत्या, शव जलाने की कोशिश नाकाम
गढ़वा में ऑनर किलिंग का एक मामला प्रकाश में आया है. जहां एक लड़की को उसके के घरवालों ने पीट-पीटकर मार डाला.
Published : November 21, 2025 at 1:51 PM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग के शक में परिजनों ने 17 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को छिपाने के लिए परिजनों ने शव को तुरंत जलाने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और जलती चिता से शव बरामद कर लिया.
घटना गुरुवार दोपहर की, कमरे में बंद कर की थी पिटाई
पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर की है. गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी को परिजनों ने एक युवक के साथ देख लिया. चरित्र पर शक होने से परिवार के लोग आग-बबूला हो गए. आक्रोशित परिजनों ने किशोरी को घर में एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा. पिटाई इतनी बेरहम थी कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.
मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से गुस्साए परिजनों ने पिटाई की, जिस दौरान उसकी मौत हो गई.
मौत के बाद चार घंटे इंतजार, रात में श्मशान घाट ले गए शव
किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने करीब चार घंटे तक इंतजार किया ताकि घटना को पूरी तरह छिपाया जा सके. रात होने पर गांव वालों की मदद से शव को गांव के पास बगही श्मशान घाट ले जाया गया. वहां चिता सजाई गई और शव को आग लगा दी गई.
पुलिस को मिली सूचना, जलती चिता से निकाला शव
इसी बीच किसी ग्रामीण ने गुपचुप तरीके से गढ़वा थाना पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत श्मशान घाट पहुंची. पुलिस को देखते ही परिजन व अन्य ग्रामीण मौके से फरार हो गए. पुलिस ने जलती चिता से अधजला शव बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए.
पिता और भाई हिरासत में, हत्या-षड्यंत्र समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है. दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है. मामले को ऑनर किलिंग मानते हुए हत्या, साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
"यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामला है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है."- नीरज कुमार, एसडीपीओ, गढ़वा
पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई कर रही है. गांव में तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
