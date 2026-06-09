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फिरोजाबाद में आग से झुलसे प्रेमी की भी मौत, प्रेमिका के परिजनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

मामले में प्रेमी की मां ने प्रेमिका की मां और दो मामा के खिलाफ हत्या करने का केस दर्ज कराया है.

इलाज के दौरान युवक की मौत.
इलाज के दौरान युवक की मौत. (Photo Credit; Firozabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:05 PM IST

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फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पांच जून को एक प्रेमी युगल ने कथित तौर पर खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली थी. मामले में प्रेमिका की घटना वाले ही दिन मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी अरुण की सोमवार देर रात मौत हो गयी. मृतक अरुण की मां ने इसे ऑनर किलिंग बताते हुए लड़की की मां और दो मामा के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

मामला गढ़ैया मोहल्ले का है. मोहब्ब्तपुर अहीर का रहने वाला अरुण कठेरिया (19) का 18 साल की एख लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस को पांच जून को जानकारी मिली थी कि दोनों ने मकान के एक कमरे में आग लगा ली है. पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया, जबकि अरुण को आगरा रेफर किया गया था. सोमवार की रात अरुण की भी इलाज के दौरान मौत हो गयी.

लड़की अपनी मां के साथ लगभग 15 दिन पहले अपनी ननिहाल गयी थी. पांच जून को वह अचानक लापता हो गयी थी. लड़की के मामा की तरफ से शिकोहाबाद कोतवाली में अरुण के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस तलाश कर ही रही थी कि इसी दौरान यह घटना हो गयी.

वहीं मृतक अरुण की मां की तरफ से लड़की की मां और दो मामा के खिलाफ जलाकर हत्या किए जाने और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया है. अरुण की मां की तरफ से पुलिस को बताया गया कि अरुण नोएडा में नौकरी करता था, उसे फोन कर बुलाया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया.

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार ने बताया कि अरुण की मां की तहरीर पर लड़की की मां, दो मामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

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