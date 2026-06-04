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अपनी ही तलाकशुदा बेटी की हत्या की, फिर शव को कंडों के साथ जलाया, हड्डियां जमीन में दफनाईं

डबरा में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, परिजनों ने अपनी ही बेटी की कर दी हत्या, पुलिस को बताया खौफनाक सच

DABRA HONOR KILLING
अपनी ही शादीशुदा बेटी की हत्या की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:30 PM IST

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ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार ने अपनी ही तलाकशुदा बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि तलाक के बाद उसके किसी और से संबंध बन गए थे. ऑनर किलिंग का यह मामला डबरा क्षेत्र से सामने आया जहां ना सिर्फ परिवार ने बेटी को जान से मार दिया बल्कि हत्या के बाद उसे खेत में जलाकर उसके अवशेष भी मिटाने की कोशिश की.

पहले भी घर से गायब हुई थी महिला

डबरा के लखिया गांव में ऑनर किलिंग के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. ग्वालियर एएसपी जयराज कुबेर के अनुसार," बीती 4-5 मई को लखिया गांव से 33 साल की जूली गुर्जर की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट डबरा देहात थाना में की गई थी. परिजनों ने बताया था कि, उनकी बेटी जूली 4 मई से अपने घर से गायब हो गई थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 7 मई को महिला की दस्तियाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया."

जानकारी देते एडिशनल एसपी (Etv Bharat)

परिजन से पता चला खौफनाक सच

एएसपी जय राज कुबेर ने बताया, '' कुछ दिनों बाद पुलिस को जानकारी लगी कि महिला एक बार फिर घर से गायब है और शायद इसबार उसके परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है. इस सूचना के बाद बुधवार शाम पुलिस को पुलिस एक्टिव हुई और परिजनों के पास पहुंच कर पूछताछ की, शुरुआत में महिला के पिता औप भाई आए और गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने जूली की हत्या करना स्वीकार कर लिया.''

FAMILY MURDERED MARRIED DAUGHTER dabra
डबरा पुलिस ने 26 दिन बाद कर दिया अंधे कत्ल का खुलासा (Etv Bharat)

अपनी ही बेटी को दी दर्दनाक मौत

पहले जूली की हत्या इस तरह की गई कि वह आत्महत्या लगे लेकिन बाद में उसके शव को राख कर दिया. जूली की हत्या करने के बाद परिजन ट्रेक्टर में गोबर के कंडे और उसकी लाश को रख कर खेत में ले गए, जहां उसे कंडों के साथ आग के हवाले कर दिया. जब आग शांत हुई तो बची हुई हड्डियां और अवशेष एक गढ़ा खोद कर जमीन में गाढ़ दिए और सभी सबूत मिटा दिए जिससे कभी किसी को कुछ पता ना चल सके.

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गढ्ढा खोद कर निकाले अवशेष, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

हत्या की इस वारदात को कितना भी छिपाने की कोशिश की गई हो पर 26 दिन बाद पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, '' गुरुवार दोपहर में परिजन के कबूलनामे के बाद पुलिस ने गढ्ढे से जूली के शव के अवशेष निकलवा लिए हैं, साथ ही मामले में मार्ग क़ायम कर जांच की जा रही है. अब फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है. इसके बाद आगे की विधिवत कार्रवाई को जाएगी. जूली का एक 14 साल का बेटा है.''

पुलिस के मुताबिक जूली का तलाक हो गया था और वह अपने मायके में रहने लगी थी. इस दौरान गांव के ही रोहित नाम के व्यक्ति से उसकी करीबियां बढ़ीं और वह उसके साथ रहने लगी थी, यही बात पिता और भाई को नागवार गुजरी और दोनों ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी.

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