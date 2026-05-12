ETV Bharat / state

बहराइच में ऑनर किलिंग; रात में सोते समय बेटी की गला दबाकर हत्या, प्रेम-प्रसंग से नाराज था पिता

बहराइच : जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने रात में सोते समय अपनी सगी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद वह शव के बगल में ही सो गया. इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया है. पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामला रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि किशोरी (17) का युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों का करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था. यह बात पिता को पता चली तो उसने इसका विरोध करते हुए युवक से न मिलने की बात कही थी.

परिजनों का आरोप है कि सोमवार को किशोरी युवक के घर जा पहुंची. काफी देर तक किशोरी जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

आरोप है कि जिसके बाद नाराज पिता ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी. मां जब अपनी बेटी को सुबह जागने पहुंची तो उसे मृत अवस्था में पाया. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति ने ही उसकी बेटी की हत्या की है. जिस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.