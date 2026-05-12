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बहराइच में ऑनर किलिंग; रात में सोते समय बेटी की गला दबाकर हत्या, प्रेम-प्रसंग से नाराज था पिता

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:20 PM IST

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बहराइच : जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने रात में सोते समय अपनी सगी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद वह शव के बगल में ही सो गया. इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया है. पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामला रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि किशोरी (17) का युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों का करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था. यह बात पिता को पता चली तो उसने इसका विरोध करते हुए युवक से न मिलने की बात कही थी.

परिजनों का आरोप है कि सोमवार को किशोरी युवक के घर जा पहुंची. काफी देर तक किशोरी जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

आरोप है कि जिसके बाद नाराज पिता ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी. मां जब अपनी बेटी को सुबह जागने पहुंची तो उसे मृत अवस्था में पाया. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति ने ही उसकी बेटी की हत्या की है. जिस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. आगे की विधिक करवाई की जा रही है.



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