आगरा में ऑनर किलिंग, सो रही बेटी को मार डाला, झूठी शान के लिए किया नाबालिग का क़त्ल
आगरा में बेटी की युवक से दोस्ती से नाराज़ बाप ने समाज के डर से नाबालिग बेटी की हत्या की बात पुलिस से कबूल ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:33 AM IST
आगरा: आगरा ऑनर किलिंग का आरोपी पिता अब पुलिस की गिरफ्त में है. ऑनर किलिंग को लेकर हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इसका नतीजा क्या निकला ? बेटी नाबालिग और नासमझ थी. उसे समझाया जा सकता था. झूठी शान के ख़ातिर पिता ने उस बेटी की हत्या की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर करती थी.
इधर, बेटी की हत्या कर थाना पहुंचने वाले आरोपी पिता की सूचना सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपी ने कहा कि साहब क्या करता ? पहले ही बेटी की वज़ह से बिरादरी में बदनामी हो रही थी. दो दिन से उसे समझा रहा था. मगर, समझ नहीं रही थी और ज़िद पर अड़ी थी. इसलिए, मैंने सोते समय ही उसकी हत्या कर दी.
बता दें कि एकता थाना क्षेत्र के गांव पचगाईं खेड़ा में चंद्रवीर ने गुरुवार शाम अपनी 17 वर्षीय बेटी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी थी. बेटी की खौफनाक हत्या करके आरोपी ने पुलिस को थाना पर जाकर सूचना दी. नाबालिग की हत्या ने ग्रामीणों को हिला दिया है. हत्यारोपी पिता चंद्रवीर से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हत्याकांड की पूरी कहानी बताई.
बिरादरी में बदनामी और बेटी की नासमझी से हत्या
हत्यारोपी चंद्रवीर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात बेटी करीब एक बजे घर लौटकर आई थी. वह और उसकी पत्नी परेशान थे. दोनों बेटी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे. बेटी घर लौटी, तो उससे पूछा कि वह कहां गई थी? बेटी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं थी. वह एक युवक की दोस्ती में पागल थी. वो युवक पड़ोसी है और दूसरे बिरादरी का है. जिस पर बेटी को बहुत समझाया. जब नहीं मानी, तो उसे धमकाया भी.
उसने कहा कि "बेटी पहले पढ़ाई करो. अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है. जब पढ़ जाओगी, तो किसी अच्छे लड़के से शादी कराएंगे. मगर, बेटी समझने को तैयार नहीं थी. बेटी की ज़िद और बिरादरी में बदनामी की वज़ह से मुझे उस रात नींद नहीं आई. पूरी रात यही सोचता रहा कि बेटी की परवरिश में उससे कहां गलती हो गई."
उसने कहाकि बुधवार की सुबह हुई तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ. "सुबह की शुरुआत ही घर में क्लेश से हुई. यह क्लेश रात तक चलता रहा. वह और उसकी पत्नी परेशान थे. उनके मन में यही बात घूम रही थी कि अगर बेटी भाग गई, तो समाज क्या कहेगा? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. यही बातें दिमाग में घूमती रहीं थीं."
अंगोछे से बेटी का गला भी घोंटा
हत्यारोपी चंद्रवीर ने पुलिस को बताया कि "गांव में लोग तरह-तरह की बात कर रहे थे. जिससे मैं बहुत परेशान था. बेटी ने उस लड़के के चक्कर में घर की इज्ज़त का ध्यान नहीं दिया. गुरुवार दोपहर को पत्नी काम से चली गई थी. बेटी उस समय घर में अकेली थी और सो रही थी. बेटी की ज़िद और बिरादरी में बदनामी की बात सोचकर मेरा गुस्सा भड़का तो बांका उठा लिया. कमरे में पहुंचा तो बेटी सो रही थी."
चंद्रवीर ने पुलिस को बताया कि उसने "पहले बेटी के सिर पर उल्टे बांके से जोरदार प्रहार किया. जिससे उसकी चीख तक नहीं निकली. इसके बाद गले पर भी बांका मारा. इसके बाद मैंने उसका गला दबाया. जब तक उसे लगा कि बेटी की जान निकल गई है, तब तक गला दबाता रहा. इसके बाद भी अपने अंगोछे से गला घोंट दिया."
जो सज़ा मिलेगी, वो मंज़ूर
हत्यारोपी चंद्रवीर का कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी और अधिकारी भी हैरान रह गए. जब पुलिस अधिकारियों ने चंद्रवीर से पूछा कि उसे एक पल भी यह ख्याल नहीं आया कि वह उसकी अपनी बेटी है. उसे जान से नहीं मारना चाहिए था. उसे समझाने के बहुत तरीके थे. इन सवालों का उसने कोई ज़वाब नहीं दिया. सिर्फ इतना कहा कि जो सज़ा मिलेगी. उसे मंज़ूर है. पुलिस ने उससे कहा कि बेटी की हत्या के मामले में उसे जेल जाना पड़ेगा. सज़ा होगी.
यह सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी. कई बार पूछताछ के दौरान ऐसा हुआ कि पुलिस सवाल कर रही थी और उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ था. वह कुछ सोच रहा था. पुलिस ने उसे झकझोरा तो वह चौंक गया. कहने लगा कि उसने सवाल सुना ही नहीं था.
दोस्त से बातचीत करेगी पुलिस
एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर ने बताया कि चंद्रवीर की बेटी के दोस्त से भी पुलिस पूछताछ करेगी. यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उसने अपने घर के बारे में उसे क्या बताया था ? दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी थी ? घर में क्लेश कितने दिन से चल रही थी ? हत्या से पहले उसकी बेटी ने उससे बात तो नहीं की थी. पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी. पुलिस उस मोबाइल को भी कब्जे में लेगी, जो घर में है.
पुलिस इस बात की जांच करेगी कि हत्या से पहले चंद्रवीर की बेटी ने मोबाइल में कोई डिजिटल साक्ष्य तो नहीं छोड़ा था. उसने किसी को कोई मैसेज भेजा था या नहीं. पुलिस मोबाइल की जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेगी.
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