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आगरा में ऑनर किलिंग; पिता ने नाबालिग बेटी का गला काटा, पुलिस को किया फोन, बोला- मैंने बेटी को मार डाला

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : ताजनगरी में गुरुवार देर शाम ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला सामने आया है. पिता ने प्रेम प्रसंग से नाराज होकर नाबालिग बेटी का गला रेत दिया. इसके बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी कि बेटी की हत्या कर दी है. हत्या की खबर मिलते ही एकता थाना पुलिस मौके पर पहुंची. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि नाबालिग के गले और सिर पर गहरे घाव हैं. उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया गया है. आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का है. गांव में फोर्स तैनात है. मामला एकता थाना क्षेत्र के गांव पचगाई खेड़ा का है. एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र सिंह नागर ने बताया कि एकता पुलिस को गुरुवार शाम करीब सवा पांच बजे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मैंने अपनी नाबालिग बेटी की गला काटकर हत्या कर दी है. गांव में ऑनर किलिंग की सूचना पर एकता थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फोर्स के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा. जिस पर आरोपी को हिरासत में लिया. जब मकान में गए तो उसकी नाबालिग बेटी बेड पर पड़ी हुई थी. उसके सिर और गर्दन पर चोटें के गहरे घाव थे. जिनसे खून निकल रहा था. आला-कत्ल भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया. (Video Credit; ETV Bharat)