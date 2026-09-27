ETV Bharat / state

World Tourism Day: रांची के ऑड्रे हाउस में सम्मान समारोह, पर्यटक मित्रों समेत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सहयोगियों को सम्मान

रांची के ऑड्रे हाउस में सम्मान समारोह ( ETV Bharat )

रांचीः विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रविवार को रांची के ऐतिहासिक ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें झारखंड के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पर्यटक मित्रों, होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.