World Tourism Day: रांची के ऑड्रे हाउस में सम्मान समारोह, पर्यटक मित्रों समेत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सहयोगियों को सम्मान
रांची के ऑड्रे हाउस में विश्व पर्यटन दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 10:53 PM IST
रांचीः विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रविवार को रांची के ऐतिहासिक ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें झारखंड के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पर्यटक मित्रों, होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.
इस कार्यक्रम में पर्यटन, कला-संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को स्थानीय जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में पर्यटक मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव देने में होटल और आतिथ्य क्षेत्र भी अहम भूमिका निभाता है.
उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े अन्य लोग और संस्थाएं भी झारखंड के पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म और रचनात्मक सामग्री के माध्यम से राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन स्थलों और यहां मिलने वाले अलग-अलग अनुभवों को नए दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है.
समारोह में पर्यटन के क्षेत्र में योगदान देने वाले पर्यटक मित्रों और अन्य सहयोगियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान कहा गया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं. स्थानीय स्तर पर पर्यटकों से सीधे जुड़ने वाले लोगों, होटल संचालकों, आतिथ्य क्षेत्र और डिजिटल माध्यम से प्रचार-प्रसार करने वालों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है.
पर्यटन निदेशक नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को व्यापक पहचान दिलाने के प्रयासों को रेखांकित करता है. उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग स्थानीय समुदायों, पर्यटक मित्रों, होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर राज्य में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक प्रेम रंजन सहित पर्यटन विभाग के अन्य पदाधिकारी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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