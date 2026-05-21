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जींद में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे लाखों रुपये, 3 महिलाएं गिरफ्तार

जींद में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

जींद: जिले में हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सीआईए स्टाफ नरवाना, थाना गढ़ी और चौकी धमतान की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित सहित तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपित महिलाओं के कब्जे से 3 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. झूठे रेप केस में फंसाने का आरोप: सीआईए स्टाफ नरवाना प्रभारी उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने बताया कि, "20 मई को धमतान साहिब निवासी मलकियत ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि कुचराना निवासी एक महिला, जो उसके भतीजे नरेश की डेयरी में काम करती थी, ने नरेश के खिलाफ रेप का झूठा मामला दर्ज कराया हुआ है. अब वह समझौते के नाम पर लगातार ब्लैकमेल कर रही थी." रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ऐंठे लाखों रुपये (ETV Bharat)