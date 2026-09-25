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टंकी पर चढ़े शख्स को उतारने पहुंची पुलिस, मधुमक्खियों ने किया हमला, SI और 4 कांस्टेबल घायल

टंकी पर चढ़े शख्स और पांच पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

पानी की टंकी पर चढ़े शख्स को उतारते समय मधुमक्खियों ने किया हमला
पानी की टंकी पर चढ़े शख्स को उतारते समय मधुमक्खियों ने किया हमला (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 12:24 PM IST

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जयपुर : जयपुर जिले के सांभर लेक कस्बे में शुक्रवार को पानी की टंकी पर चढ़े शख्स को उतारने पहुंची पुलिस की टीम पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. टंकी पर चढ़े शख्स और पांच पुलिसकर्मियों को मधुमक्खियों ने शरीर पर जगह-जगह डंक मार दिए. ऊंचाई पर हुए मधुमक्खियों के हमले से अचानक अफरा-तफरी मच गई. टंकी पर चढ़े शख्स और पांच पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. यह घटना जयपुर जिले के सांभर लेक कस्बे की है.

मानसिक विमंदित है टंकी पर चढ़ा शख्स : सांभर लेक थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया, आज सुबह एक शख्स सिंधी मोहल्ला स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. इसकी जानकारी मिलने पर सांभर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची. वहां पहुंचने पर सामने आया कि टंकी पर चढ़ा शख्स मानसिक विमंदित है. ऐसे में उसे समझाइश कर टंकी से उतारने के सारे प्रयास विफल रहे. पुलिस की टीम में शामिल एएसआई सत्यनारायण कुमावत, कांस्टेबल गजानंद, सुरेंद्र, भंवर सहित पांच पुलिसकर्मी खुद टंकी पर चढ़े और शख्स को नीचे उतारने लगे.

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नीचे उतरते समय किया मधुमक्खियों ने हमला : उन्होंने बताया कि टंकी से नीचे उतरते समय अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. पांच पुलिसकर्मियों और टंकी पर चढ़े शख्स के शरीर पर जगह-जगह मधुमक्खियों ने डंक मार दिए. अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से अफरा-तफरी मच गई. सभी लोग तेजी से नीचे उतरे. टंकी से नीचे उतरते ही सभी की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

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एसडीएम और सीओ पहुंचे अस्पताल : सांभर लेक उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि पांच पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों को अस्पताल लाया गया. सभी के शरीर पर कई जगह मधुमक्खियों ने डंक मार दिए, जिससे उनके शरीर पर सूजन आ गई. सभी को चक्कर आने और घबराहट होने की समस्या सामने आई. उनके शरीर में चुभे डंक निकालकर तत्काल उपचार मुहैया करवाया गया. घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम ऋषिराज कपिल और वृत्ताधिकारी मुकेश मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी.

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पुलिस पर मधुमक्खियों का हमला
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