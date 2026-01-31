ETV Bharat / state

शुद्ध शहद की पहचान बताएगी फिल्म: 'पंच गौरव' योजना के तहत शहद की ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

सरकार की पंच गौरव योजना के तहत भरतपुर में शहद की ब्रांडिंग की जाएगी. इस पर आधारित फिल्म बनाई जाएगी.

Bharatpur Brand Honey
डिब्बों से शहद निकालने का जतन करते हुए (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 2:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: शुद्ध शहद की सही पहचान और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए अब फिल्म माध्यम बनेगी. राज्य सरकार की 'पंच गौरव' योजना के तहत भरतपुर के शहद, खासतौर पर मस्टर्ड बेस्ड (सरसों आधारित) हनी की ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन और विपणन को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है. एक प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म-रील के जरिये उपभोक्ताओं को यह बताया जाएगा कि शुद्ध शहद के गुण क्या होते हैं?. सर्दियों में उसका जमना क्यों स्वाभाविक है और मिलावटी व असली शहद में फर्क कैसे किया जाए?. इसका सीधा लाभ मधुमक्खी पालकों को मिलेगा, जिनकी आय बढ़ाने पर प्रशासन का विशेष फोकस है.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि योजना के अंतर्गत पांच अलग-अलग क्षेत्रों को गौरव के रूप में चुना गया है, जिसमें पर्यटन, खेल, वनस्पति और उत्पाद शामिल हैं. भरतपुर जिले के लिए शहद को प्रमुख उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है. इसका उद्देश्य शहद को केवल कच्चे माल तक सीमित न रखकर, एक संगठित और ब्रांडेड उत्पाद के रूप में विकसित करना है. कलेक्टर ने बताया कि शहद के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है. विशेष रूप से मस्टर्ड बेस्ड शुद्ध शहद सर्दियों में क्रिस्टलाइज होकर जम जाता है, जिसे कई लोग मिलावट समझ लेते हैं, जबकि यह उसकी शुद्धता का स्वाभाविक गुण है. प्रस्तावित फिल्म के माध्यम से यह जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि शुद्ध शहद की पहचान कैसे करें, उसकी गुणवत्ता के मानक क्या हैं और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे उपयोग में लिया जाए.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: भरतपुर के पंच गौरव: शहद से बंध बारैठा तक, जिले को मिली विकास की पंचधारा

सर्टिफिकेशन और फिल्ट्रेशन पर जोर: प्रशासन शहद के सर्टिफिकेशन और फिल्ट्रेशन को अनिवार्य मानते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि बिना फिल्ट्रेशन और प्रमाणन के शहद को बाजार में बेचना संभव नहीं है. इसी कारण मधुमक्खी पालकों को तकनीकी सहायता और गुणवत्ता मानकों की जानकारी दी जा रही है, ताकि उनका उत्पाद बाजार में विश्वसनीय बन सके. कलेक्टर चौधरी ने बताया कि वर्तमान में बड़े पैमाने पर शहद का कारोबार कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में है. जिला प्रशासन की योजना है कि स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से किसानों को संगठित किया जाए. इससे वे न केवल अपना शहद बेच सकेंगे, बल्कि उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी खुद कर पाएंगे. पहले चरण में भारतीय बाजार पर फोकस रहेगा, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश की तैयारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: धौलपुर का आलू पंच गौरव योजना में शामिल, 250 किसान प्रशिक्षण के लिए जाएंगे शिमला

हनी एक्सीलेंस सेंटर से बदलेगी तस्वीर: उन्होंने बताया कि भरतपुर में प्रस्तावित हनी एक्सीलेंस सेंटर के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. इसके पूरा होते ही यहां शहद की टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और लैब सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इससे किसानों को निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे सीधे प्रमाणित शहद बाजार में उतार सकेंगे. कलेक्टर ने बताया कि जिले में पहला ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा चुका है, जिसमें युवाओं को मधुमक्खी पालन को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. आने वाले समय में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जुड़ी और भी ट्रेनिंग दी जाएंगी, ताकि शहद एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर सके.

भरतपुर में शहद का मजबूत आधार: भरतपुर में मधुमक्खी पालन की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी. आज जिले में लगभग 1,500 किसान सीधे तौर पर इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि करीब 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. कुल मिलाकर लगभग 4,500 लोगों की आजीविका शहद उत्पादन से जुड़ी है. जिले में लगभग 80,000 मधुमक्खी बॉक्स हैं, जिनसे हर साल करीब 2,400 मीट्रिक टन शहद और 32 मीट्रिक टन मोम का उत्पादन होता है. यहां उत्पादित शहद अमेरिका, यूरोप, कनाडा और कुवैत जैसे देशों में निर्यात भी किया जा रहा है.

TAGGED:

PANCH GAURAV YOJANA
HONEY WILL BE BRANDED
MUSTARD BASED HONEY
BHARATPUR BRAND HONEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.