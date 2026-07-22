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भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, बुजुर्ग से 5 लाख ऐंठने वाले सिपाही और दो महिलाएं गिरफ्तार

बुजुर्ग से 5 लाख ऐंठने वाले सिपाही और दो महिलाएं गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भिवानीः जिले में सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को हनीट्रैप में फंसाकर उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरियाणा पुलिस के जवान समेत दो महिला सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से जबरन वसूली गई रकम में से कुल 4 लाख 58 हजार रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं. भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक क्राइम अनूप कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस पूरे मामले की जानकारी दी. आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलः भिवानी के डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि "पीड़ित वृद्ध जो भिवानी में पुराना बस स्टैंड के पास कार्यालय चलाते हैं. उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 जुलाई को एक युवती नौकरी के सिलसिले में उनके कार्यालय आई थी. जब पीड़ित ने नौकरी देने से असमर्थता जताई, तो युवती ने शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी. इसी दौरान साजिश के तहत एक युवक अचानक दफ्तर में दाखिल हुआ और अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा. शौचालय से युवती अचानक नग्न अवस्था में बाहर आई और युवक ने वृद्ध के साथ उसकी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सार्वजनिक और वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने तुरंत 5 लाख रुपये की मांग की. जिसके बाद घबराए और बदनामी के डर से पीड़ित ने मौके पर ही अपने पास रखे 4 लाख 47 हजार रुपये आरोपियों को सौंप दिए."