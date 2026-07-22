भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, बुजुर्ग से 5 लाख ऐंठने वाले सिपाही और दो महिलाएं गिरफ्तार
भिवानी पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 4.58 लाख रुपये बरामद हुआ.
Published : July 22, 2026 at 9:02 PM IST
भिवानीः जिले में सीआईए स्टाफ-2 की टीम ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को हनीट्रैप में फंसाकर उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरियाणा पुलिस के जवान समेत दो महिला सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से जबरन वसूली गई रकम में से कुल 4 लाख 58 हजार रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं. भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक क्राइम अनूप कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस पूरे मामले की जानकारी दी.
आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलः भिवानी के डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि "पीड़ित वृद्ध जो भिवानी में पुराना बस स्टैंड के पास कार्यालय चलाते हैं. उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 जुलाई को एक युवती नौकरी के सिलसिले में उनके कार्यालय आई थी. जब पीड़ित ने नौकरी देने से असमर्थता जताई, तो युवती ने शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी. इसी दौरान साजिश के तहत एक युवक अचानक दफ्तर में दाखिल हुआ और अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा. शौचालय से युवती अचानक नग्न अवस्था में बाहर आई और युवक ने वृद्ध के साथ उसकी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सार्वजनिक और वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने तुरंत 5 लाख रुपये की मांग की. जिसके बाद घबराए और बदनामी के डर से पीड़ित ने मौके पर ही अपने पास रखे 4 लाख 47 हजार रुपये आरोपियों को सौंप दिए."
भिवानी सिविल लाइन थाना में शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाईः
डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि घटना के 4-5 दिनों बाद आरोपियों की नीयत फिर बिगड़ी और उन्होंने पीड़ित को फोन कर 2 लाख की और मांग की. लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वृद्ध ने हिम्मत जुटाई और भिवानी सिविल लाइन थाना में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि एएसआई सुभाष के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के तीनों सदस्यों को धर दबोचा. जिनकी पहचान वर्तमान में ग्ररुग्राम में तैनात हरियाणा पुलिस में जवान भिवानी के गांव देवसर निवासी नरेंद्र, उत्तम नगर निवासी ममता और नया बाजार निवासी पुष्पी देवी के रूप में हुई.
'ब्लैकमेलिंग में डरें नहीं पुलिस में शिकायत करें': उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि "ममता और हरियाणा पुलिस के जवान नरेंद्र ने मिलकर इस ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश रची थी. उन्होंने योजना के तहत ही युवती पुष्पी को शिकार के दफ्तर भेजा था. डीएसपी ने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी भी नागरिक के साथ हनीट्रैप, ब्लैकमेलिंग, आपत्तिजनक वीडियो बनाने या साइबर ब्लैकमेलिंग जैसी कोई घटना होती है, तो वे डरें नहीं और न ही अपराधियों के दबाव में आकर पैसे दें. बिना किसी संकोच के तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस आपकी पहचान गुप्त रखते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी."