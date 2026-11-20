जांजगीर चांपा हनी ट्रैप: प्रेमजाल में फंसाकर 60 हजार रुपये और सोने की अंगूठी की लूट
रायगढ़ के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती की. दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली. युवती ने फिर अपना असली रंग दिखाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 10:24 AM IST
जांजगीर चांपा: सोशल मीडिया के जरिए युवक से दोस्ती कर हनी ट्रैप में फंसाने और मिलने के बहाने बुलाकर साथियों के साथ चाकू की नोक पर मारपीट और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश जांजगीर पुलिस ने किया है. एक महिला के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से ₹30,000 नकद, मोबाइल फोन और 2 बाइक जब्त की है.
सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार और खतरनाक अंत
रायगढ़ जिले के रहने वाले मनीष वर्मा ने रायगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से उसकी दोस्ती रायगढ़ की ही रहने वाली एक युवती से हुआ. उनके बीच बातचीत होती थी. इसी दौरान युवती ने मनीष को चांपा मिलने के लिए बुलाया. 4 नवंबर को मनीष कार में अपने एक दोस्त के साथ युवती से मिलने पहुंचा. युवती के कहने पर वह अपने दोस्त को ढाबा के पास छोड़ कर फिर लड़की से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचा. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसका कैश और सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए.
|हनी ट्रैप का मैटर है. रायगढ़ जिले में एक लड़की और लड़के के बीच प्रेम संबंध था, दोनों रायगढ़ के ही रहने वाले हैं. लड़की ने एक दिन युवक को चांपा के एक रेस्टोरेंट में बुलाया, वहां पहले से ही कुछ लड़के थे. उन्होंने प्रार्थी युवक के साथ मारपीट की और 60 हजार रुपये यूपीआई से ले लिए. सोने की अंगूठी भी ले ली. आरोपियों के साथ लड़की भी चली गई. जिसके बाद युवक को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ. पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी युवती और अन्य 6 को गिरफ्तार कर लिया -विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चांपा
त्वरित पुलिस कार्रवाई, महिला सहित 6 आरोपी गिरफ्तार
प्रार्थी की शिकायत को रायगढ़ पुलिस ने शून्य में कायम कर जांजगीर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट सौपी. जिस पर थाना कोतवाली जांजगीर में अपराध क्रमांक 917/2026, धारा 115(2), 308 (2), 111(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल महिला के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी
- अमित राठौर, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 12, जांजगीर
- रवि झलरिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, जांजगीर
- किशन कर्ष, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम महुदा, थाना चांपा, हाल खडफड़ी पारा वार्ड क्रमांक 21, जांजगीर
- कुनाल पाण्डेय, उम्र 20 वर्ष, निवासी लिंक रोड शंकर विहार कॉलोनी, जांजगीर, हाल भोजपुर मिशन हॉस्पिटल, थाना चांपा
- मुकेश कश्यप उर्फ छोटू, उम्र 19 वर्ष, निवासी जोबी (जर्वे च), थाना जांजगीर
- एक युवती, रायगढ़ निवासी
जांजगीर चांपा एसपी की आम लोगों से अपील
जांजगीर चांपा एसपी ने सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती एवं बातचीत करते समय सतर्क रहने की अपील की है. बिना पर्याप्त जानकारी एवं पहचान की पुष्टि किए किसी अनजान व्यक्ति से मिलने न जाएं. विशेषकर सुनसान एवं एकांत स्थानों पर जाने से बचें. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा धोखाधड़ी की आशंका होने पर तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें.
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