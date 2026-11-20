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जांजगीर चांपा हनी ट्रैप: प्रेमजाल में फंसाकर 60 हजार रुपये और सोने की अंगूठी की लूट

जांजगीर चांपा हनी ट्रैप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: सोशल मीडिया के जरिए युवक से दोस्ती कर हनी ट्रैप में फंसाने और मिलने के बहाने बुलाकर साथियों के साथ चाकू की नोक पर मारपीट और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश जांजगीर पुलिस ने किया है. एक महिला के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से ₹30,000 नकद, मोबाइल फोन और 2 बाइक जब्त की है.

सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार और खतरनाक अंत रायगढ़ जिले के रहने वाले मनीष वर्मा ने रायगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के माध्यम से उसकी दोस्ती रायगढ़ की ही रहने वाली एक युवती से हुआ. उनके बीच बातचीत होती थी. इसी दौरान युवती ने मनीष को चांपा मिलने के लिए बुलाया. 4 नवंबर को मनीष कार में अपने एक दोस्त के साथ युवती से मिलने पहुंचा. युवती के कहने पर वह अपने दोस्त को ढाबा के पास छोड़ कर फिर लड़की से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचा. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसका कैश और सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए.