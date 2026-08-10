Honey Trap : दोस्ती, प्यार और ब्लैकमेलिंग...10 लाख नहीं देने पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी
युवती ने युवक को ब्लैकमेल करके मांगे 10 लाख रुपए. दोस्ती करके प्यार के जाल में फंसाया. थाने में मामला दर्ज. जानिए पूरा मामला...
Published : August 10, 2026 at 8:08 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर से हनीट्रैप का मामला सामने आया है. जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक युवती ने युवक को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की मांग की. ब्लैकमेलिंग के लिए पहले युवक से दोस्ती करके प्यार के जाल में फंसाया और फिर रुपयों की डिमांड की. पीड़ित का आरोप है कि युवती ने पीड़ित और उसके भाई को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और 10 लाख रुपए की मांग की. पीड़ित की रिपोर्ट पर मानसरोवर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
मानसरोवर थाने के हेड कांस्टेबल मदनलाल के मुताबिक मानसरोवर निवासी पीड़ित युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि लगभग 1 साल पहले उसके छोटे भाई की एक युवती से मुलाकात हुई थी. आरोपी युवती से बातचीत के दौरान दोस्ती हो गई. युवती ने धीरे-धीरे दोस्ती करके युवक को प्यार के जाल में फंसा लिया. अपने जाल में फंसा कर शादी करने का दबाव बनाया और शादी का दबाव बनाकर टॉर्चर करने लग गई.
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युवक ने परेशान होकर दूरी बनाने का प्रयास किया, तो आरोपी युवती ने पीड़ित और उसके भाई को झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. जेल भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी ने पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल करके 10 लाख रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. आरोपी युवती ने पीड़ित को धमकी दी है कि रुपए नहीं दिए तो दोनों भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाकर जेल भिजवा देगी. युवती की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित ने थाने में युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
पुलिस तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर रही है. साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल्स भी चेक की जाएगी. परिवादी की ओर से लगाए गए आरोपों के सत्यता की जांच की जा रही है. परिवादी की ओर से बताए गए साक्ष्यों को भी चेक किया जाएगा. पीड़ित के बताए अनुसार तथ्यों की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.