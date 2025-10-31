आगरा में हनी ट्रैप; एक्यूप्रेशर क्लीनिक संचालक से ठगे 33.87 लाख रुपए, डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग के नाम पर शिकार बनाया
फेसबुक के जरिए यूके की युवती से हुई थी एक्यूप्रेशर क्लीनिक संचालक की बात, ट्रेडिंग के नाम पर पैसा लगवाया और हड़प लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 9:45 AM IST
आगरा: फेसबुक के जरिए एक युवती ने हनी ट्रैप में फंसाकर आगरा के एक्यूप्रेशर क्लीनिक संचालक से 33.87 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली. युवती ने डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का एक्यूप्रेशर संचालक को झांसा दिया.
युवती ने उधार रकम देकर साझेदारी में रकम लगवाई. कई गुना फायदा दिखाकर टैक्स के रूप में रकम भी मांगी. इसके बाद युवती ने खाता फ्रीज कराने की बात करके रकम ले ली. मगर, पीड़ित का पैसा नहीं दिया. अब पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करके रकम दिलाने की गुहार लगाई है.
सदर थाना क्षेत्र के मधुनगर निवासी भूपेंद्र कुमार की एक्यूप्रेशर क्लीनिक है. भूपेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. जिसका नाम सारा मेहता था. युवती ने खुद को यूके का बताया था. उससे बात होने लगी. युवती ने वाट्सएप नंबर लेकर बातचीत की. जिसमें डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने पर मुनाफे की बात कही.
पहली बार एक वेबसाइट पर खाता खुलवाकर 49 हजार रुपए से ट्रेडिंग कराई. जिसमें मुनाफा दिखाकर विश्वास दिलाया. जिस पर मैंने निवेश करना शुरू कर दिया. युवती ने अधिक रकम निवेश करने पर अधिक मुनाफे की बात कही. उसने उधार के रूप में 5000 यूएस डॉलर भी जमा कराने की बात कही. इस पर मैंने भी रकम मिला दी.
भूपेंद्र कुमार ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि युवती के साथ 10 लाख रुपए का निवेश किया. युवती ने 81,558 यूएस डॉलर का निवेश दिखाया. यह रकम भारतीय मुद्रा में 65.24 लाख रुपए थी. इसके लिए बैंक खाता भी उपलब्ध कराया. मगर, डिजिटल गोल्ड मिरेकल से ईमेल आया कि रकम तभी ट्रांसफर होगी, जब 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में 18.70 लाख रुपए जमा कराएं.
इस पर मैंने अपनी रकम पाने के लिए दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों से उधार लिया. इसके बाद रकम दी. मगर, मेरी रकम नहीं दी. कहा कि आपके साझीदार ने शिकायत की है, जिससे रकम नहीं लौटाई जाएगी. उसने खाता फ्रीज करा दिया है. इस पर मैंने साझीदार युवती से बात की.
उसने 5000 डॉलर यानी 4.68 लाख रुपए मांगे और कहा कि रकम मिलने पर ही शिकायत वापस लूंगी. जिस पर मैंने दोबारा उधार लिया और युवती को रकम भेजी. मगर, इसके बाद युवती ने 10 लाख रुपए और मांगे. इसके बाद कंपनी में शिकायत करने पर 20 लाख रुपए मांगे. एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि भूपेंद्र कुमार की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.
ये भी पढ़ेंः फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर पहले लोगों को फंसाते, फिर करते थे ब्लैकमेल; अलीगढ़ में हनी ट्रैप गैंग चलाने वाले पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार