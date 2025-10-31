ETV Bharat / state

आगरा में हनी ट्रैप; एक्यूप्रेशर क्लीनिक संचालक से ठगे 33.87 लाख रुपए, डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग के नाम पर शिकार बनाया

आगरा में हनी ट्रैप. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

आगरा: फेसबुक के जरिए एक युवती ने हनी ट्रैप में फंसाकर आगरा के एक्यूप्रेशर क्लीनिक संचालक से 33.87 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली. युवती ने डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का एक्यूप्रेशर संचालक को झांसा दिया. युवती ने उधार रकम देकर साझेदारी में रकम लगवाई. कई गुना फायदा दिखाकर टैक्स के रूप में रकम भी मांगी. इसके बाद युवती ने खाता फ्रीज कराने की बात करके रकम ले ली. मगर, पीड़ित का पैसा नहीं दिया. अब पीड़ित ने पुलिस से शिकायत करके रकम दिलाने की गुहार लगाई है. सदर थाना क्षेत्र के मधुनगर निवासी भूपेंद्र कुमार की एक्यूप्रेशर क्लीनिक है. भूपेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई. जिसका नाम सारा मेहता था. युवती ने खुद को यूके का बताया था. उससे बात होने लगी. युवती ने वाट्सएप नंबर लेकर बातचीत की. जिसमें डिजिटल गोल्ड मिरेकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने पर मुनाफे की बात कही. पहली बार एक वेबसाइट पर खाता खुलवाकर 49 हजार रुपए से ट्रेडिंग कराई. जिसमें मुनाफा दिखाकर विश्वास दिलाया. जिस पर मैंने निवेश करना शुरू कर दिया. युवती ने अधिक रकम निवेश करने पर अधिक मुनाफे की बात कही. उसने उधार के रूप में 5000 यूएस डॉलर भी जमा कराने की बात कही. इस पर मैंने भी रकम मिला दी.