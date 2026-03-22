भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख की ठगी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
भिवानी पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग से जुड़ी 2 महिलाएं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : March 22, 2026 at 2:43 PM IST
भिवानी: जिले में हनी ट्रैप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. भिवानी पुलिस ने 5 लाख रुपये ऐंठने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले का खुलासा डीएसपी महेश कुमार ने रविवार को पत्रकार वार्ता करते हुए किया. गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जो गिरोह बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे.
मेडिकल न करवाने के बदले 5 लाख रुपये की मांग: डीएसपी महेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "एक महिला ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक 62 वर्षीय बुजुर्ग ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने जब महिला से मेडिकल करवाने के लिए कहा, तो वह बार-बार थाने से बाहर जाने की कोशिश करने लगी. जांच के दौरान सामने आया कि महिला ने मेडिकल न करवाने के बदले बुजुर्ग से 5 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से 4 लाख रुपये का चेक पहले ही ले लिया गया था."
जाल बिछाकर चारों को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तारः पीड़ित बुजुर्ग ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. पुलिस ने जाल बिछाकर भिवानी के बसिया भवन के पास एक लाख रुपये की रकम के साथ चारों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
डीएसपी बोले-'यह एक संगठित गिरोह है': जांच में यह भी खुलासा हुआ कि महिला ने बुजुर्ग को घर बेचने के बहाने अपने पास बुलाया था, जबकि वह खुद उस मकान में किराए पर रह रही थी. डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि "यह एक संगठित गिरोह है, जो हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है."