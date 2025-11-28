ETV Bharat / state

हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़: दो मास्टरमाइंड महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार, व्हाट्सएप मैसेज से फंसाया था व्यापारी को

बूंदी: कोटा के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटने वाले गिरोह की दो मास्टरमाइंड महिलाओं सहित चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों से दो मोटरसाइकिलें, लूटा गया सोने का कड़ा और 35 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.

व्हाट्सऐप मैसेज से फंसाया व्यापारी को: सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि कोटा के गुमानपुरा निवासी पुनीत चावला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि यह सिलसिला गत 26 अक्टूबर को एक अनजान व्हाट्सऐप मैसेज से शुरू हुआ. एयर कंडीशनर खरीदने के बहाने उससे बात करने वाली महिला 28 अक्टूबर को उसकी दुकान पर पहुंची. फिर 29 अक्टूबर से लगातार संदेश भेजकर उसने अपने पिता को बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए व्यापारी को एक बड़ी डील कराने का लालच दिया. महिला ने 5 नवंबर की शाम को व्यापारी को बूंदी के नानकपुरिया तिराहे पर बुलाया. साइट दिखाने के बहाने उसे एक होटल में ले जाया गया. जहां कोई डील की बात नहीं हुई. कुछ देर बाद महिला ने उसे मंडी गेट तक छोड़ने को कहा, लेकिन जैसे ही व्यापारी ने वाहन रोका, तीन लोग अचानक गाड़ी में घुस गए जिसमें एक महिला और दो पुरुष शामिल थे.

दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे मांगे 10 लाख: सीआई ने बताया कि आरोपी व्यापारी को होटल में गलत काम करने का आरोप लगाकर उसे धमकाने लगे. उन्होंने कहा कि यदि मामला दबाना है, तो 10 लाख रुपए दो, नहीं तो झूठा दुष्कर्म का केस दर्ज करा देंगे. उसके बाद व्यापारी को जबरन गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाकर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और तालेड़ा रोड की ओर ले गए. व्यापारी के मोबाइल से उसकी पत्नी को धमकी भरा फोन भी किया गया. जब व्यापारी 10 लाख रुपए नहीं दे पाया, तो आरोपियों ने उसके हाथ का सोने का कड़ा और 35 हजार रुपये नकद छीन लिए और बाद में उसे सथूर के पास जंगलों में छोड़कर फरार हो गए. बाद में पीड़ित ने सदर थाना पहुंचकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई.