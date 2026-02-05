ETV Bharat / state

मथुरा में हनी ट्रैप से उगाही; मुआवजे की रकम हड़पने के लिये रचा षडयंत्र, चौकी इंचार्ज और सिपाही निलंबित

मथुरा : जनपद के फरह थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप के जरिये धन उगाही का मामला सामने आया है. पीड़ित ने चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पीड़ित की शिकायत पर ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जनपद के फरह थाना में 31 जनवरी को पीड़ित की ओर प्रार्थना पत्र दिया गया था. पीड़ित ने शिकायत में बताया था कि उसे जमीन को लेकर मुआवजा मिला था. इस बात की जानकारी महिला राजबाला, श्याम जाट को हो गई थी. पीड़ित का आरोप है कि दोनों ने मिलकर करीब 12 लाख रुपये हड़प लिये.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पीड़ित का आरोप है कि दोनों ने षडयंत्र रचकर ग्राम प्रधान खूबीराम के द्वारा एक कमरा किराये पर कस्बा ओल में ले लिया था. आरोप है कि आरोपियों ने उसका एक वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद पांच लाख रुपये की डिमांड करने लगे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि थाना फरह में एक व्यक्ति की ओर से यह जानकारी दी गई कि उसके द्वारा एक जमीन बेची गई थी. जिसमें उसके पास कुछ पैसे आये थे. आरोप है कि उन पैसों को लेने के लिये एक हनी ट्रैप का षडयंत्र रचा गया.