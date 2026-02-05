मथुरा में हनी ट्रैप से उगाही; मुआवजे की रकम हड़पने के लिये रचा षडयंत्र, चौकी इंचार्ज और सिपाही निलंबित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 7:51 PM IST
मथुरा : जनपद के फरह थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप के जरिये धन उगाही का मामला सामने आया है. पीड़ित ने चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पीड़ित की शिकायत पर ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
जनपद के फरह थाना में 31 जनवरी को पीड़ित की ओर प्रार्थना पत्र दिया गया था. पीड़ित ने शिकायत में बताया था कि उसे जमीन को लेकर मुआवजा मिला था. इस बात की जानकारी महिला राजबाला, श्याम जाट को हो गई थी. पीड़ित का आरोप है कि दोनों ने मिलकर करीब 12 लाख रुपये हड़प लिये.
पीड़ित का आरोप है कि दोनों ने षडयंत्र रचकर ग्राम प्रधान खूबीराम के द्वारा एक कमरा किराये पर कस्बा ओल में ले लिया था. आरोप है कि आरोपियों ने उसका एक वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद पांच लाख रुपये की डिमांड करने लगे.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि थाना फरह में एक व्यक्ति की ओर से यह जानकारी दी गई कि उसके द्वारा एक जमीन बेची गई थी. जिसमें उसके पास कुछ पैसे आये थे. आरोप है कि उन पैसों को लेने के लिये एक हनी ट्रैप का षडयंत्र रचा गया.
उन्होंने बताया कि ओल चौकी क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर जोकि ग्राम प्रधान भी है. उसके द्वारा यह पूरी प्लानिंग की गई. उस व्यक्ति को एक कमरे में बुला करके एक महिला के साथ पीड़ित का वीडियो भी बना लिया गया.
उन्होंने बताया कि उसके बाद ओल चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल वहां पर आये और एक आदमी को पकड़कर ले गये. युवक को चौकी पर बैठाया भी गया और उसकी गाड़ी प्रधान के घर रखवा दी गई.
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी होते ही इस मामले में जांचोपरांत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. जिसमें की हिस्ट्रीशीटर ग्राम प्रधान, महिला, चौकी इंचार्ज ओल और एक अज्ञात कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीमें लगा दी गईं हैं. जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा. दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.
यह भी पढ़ें : बिजनौर में हनी ट्रैप; पुलिसकर्मियों की मदद से हो रही थी ब्लैकमेलिंग, 1 आरोपी गिरफ्तार, महिला समेत 4 की तलाश