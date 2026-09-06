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बस्ती: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दरोगा ने दी थी जान, मुंबई के स्पा सेंटर से चल रहा था हनीट्रैप का खेल, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दरोगा ने दी थी जान ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: जनपद में वाल्टरगंज थाना के पूर्व थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह के सुसाइड केस में पुलिस ने हैरान करने वाली खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है. इसके साथ ही पुलिस ने एक बड़े और शातिर हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस पूरे सिंडिकेट को संचालित करने वाली मुख्य आरोपी महिला, उसके पिता और गिरोह के कानूनी सलाहकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दरोगा ने दी थी जान (Video Credit; ETV Bharat) कोतवाली पुलिस व सर्विलांस टीम ने एक विशेष अभियान के तहत रविवार की सुबह 07:55 बजे सदर अस्पताल चौराहे के पास से तीनों आरोपियों को दबोच लिया. इनके पास से अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल समेत अन्य जांच से यह खुलासा हुआ कि थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह इस गिरोह के निशाने पर थे. घटना वाले दिन 29 अगस्त 2026 को आरोपी वकील विजय प्रकाश ने ही दोपहर 1:41 बजे उन्हें कॉल किया था. लगातार दी जा रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी प्रियंका चौधरी (उम्र 32 वर्ष) पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और मुंबई में ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटरों में काम करती थी. वह संपन्न और रसूखदार व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती थी. फिर ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो कॉल पर ही अपने हाथ की नस काटकर खून बहाने का नाटक करती थी, जिससे शिकार भावनात्मक रूप से बुरी तरह डर जाता था. इस घिनौने खेल में प्रियंका का पिता रामनयन चौधरी और वकील विजय प्रकाश यादव बराबर के हिस्सेदार थे. कानूनी दांव-पेच से डराने और वसूली की पूरी योजना वकील विजय प्रकाश तैयार करता था. डीआईजी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला ने सूर्य प्रकाश सिंह को अपने जाल में फंसाया था और उनके साथ संबंध बनाकर एक वीडियो बना लिया था. इसके बाद आरोपी उस वीडियो को भेजकर एक करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे. घटना वाले दिन भी आरोपी वकील ने थानाध्यक्ष को फोन करके पैसे मांगे थे और उन्हें डराया था कि युवती आत्महत्या करने जा रही है. इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सूर्य प्रकाश सिंह ने खुदकुशी कर ली थी.