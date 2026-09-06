बस्ती: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दरोगा ने दी थी जान, मुंबई के स्पा सेंटर से चल रहा था हनीट्रैप का खेल, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
पूर्व थानाध्यक्ष स्व. सूर्य प्रकाश सिंह सुसाइड केस में खौफनाक साजिश का पर्दाफाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 7:30 PM IST
बस्ती: जनपद में वाल्टरगंज थाना के पूर्व थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह के सुसाइड केस में पुलिस ने हैरान करने वाली खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है. इसके साथ ही पुलिस ने एक बड़े और शातिर हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस पूरे सिंडिकेट को संचालित करने वाली मुख्य आरोपी महिला, उसके पिता और गिरोह के कानूनी सलाहकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
कोतवाली पुलिस व सर्विलांस टीम ने एक विशेष अभियान के तहत रविवार की सुबह 07:55 बजे सदर अस्पताल चौराहे के पास से तीनों आरोपियों को दबोच लिया. इनके पास से अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल समेत अन्य जांच से यह खुलासा हुआ कि थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह इस गिरोह के निशाने पर थे. घटना वाले दिन 29 अगस्त 2026 को आरोपी वकील विजय प्रकाश ने ही दोपहर 1:41 बजे उन्हें कॉल किया था. लगातार दी जा रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी.
उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी प्रियंका चौधरी (उम्र 32 वर्ष) पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और मुंबई में ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटरों में काम करती थी. वह संपन्न और रसूखदार व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती थी. फिर ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो कॉल पर ही अपने हाथ की नस काटकर खून बहाने का नाटक करती थी, जिससे शिकार भावनात्मक रूप से बुरी तरह डर जाता था. इस घिनौने खेल में प्रियंका का पिता रामनयन चौधरी और वकील विजय प्रकाश यादव बराबर के हिस्सेदार थे. कानूनी दांव-पेच से डराने और वसूली की पूरी योजना वकील विजय प्रकाश तैयार करता था.
डीआईजी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला ने सूर्य प्रकाश सिंह को अपने जाल में फंसाया था और उनके साथ संबंध बनाकर एक वीडियो बना लिया था. इसके बाद आरोपी उस वीडियो को भेजकर एक करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे. घटना वाले दिन भी आरोपी वकील ने थानाध्यक्ष को फोन करके पैसे मांगे थे और उन्हें डराया था कि युवती आत्महत्या करने जा रही है. इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सूर्य प्रकाश सिंह ने खुदकुशी कर ली थी.
डीआईजी ने बताया कि जांच में इस गिरोह द्वारा अब तक लाखों रुपये की धनउगाही करने का ब्यौरा मिला है. गिरोह ने अपने ही मकान मालिक डॉ. उमेश को जाल में फंसाकर 4 लाख ऐंठे थे, जबकि ड्राइवर अहमद रज़ा से 5 लाख की उगाही की थी यही नहीं, मध्य प्रदेश के व्यापारी आर्यन दीक्षित को भी जाल में फंसाकर इनसे 15 लाख की बड़ी रकम वसूली गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि इस गिरोह के शिकार बने दर्जनों अन्य लोगों के संबंध में भी जांच तेजी से चल रही है. आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल सभी आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है.
अंकित बालियान हत्याकांड : शामली में सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स से पुलिस परेशान, FIR दर्ज
शामली में हुए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के हत्याकांड में फरार शूटरों को पकड़ना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स भी कम सिर दर्द नहीं हैं, जिनसे आम जनता में खौफ और दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है. पुलिस ने ऐसे तकरीबन 15 से 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया है, जिसके बाद इन फेक अकाउंट्स को लेकर साइबर थाने में दो अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि सिंगर अंकित बालियान की हत्या मामले में दो शूटरों को पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है, जबकि दो अन्य शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है. उन पर एक-एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस हत्याकांड की आड़ में विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से लगातार भड़काऊ सामग्रियां पोस्ट की जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए साइबर सेल काम कर रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों और आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया की किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें. कुछ असामाजिक तत्व फेक नैरेटिव सेट करके शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इन सभी चिन्हित हैंडल्स को ऑपरेट करने वाले वास्तविक संचालकों की पहचान कर रही है और इनके पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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