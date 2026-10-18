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बुलंदशहर में हनी हत्याकांड; 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़, मुख्य आरोपी घायल

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से हुआ घायल ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा में शुक्रवार रात हुए बहुचर्चित हनी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार शाम मामन रोड स्थित आम के बाग के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोलीबारी में मुख्य आरोपी पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी 21 वर्षीय हनी चौधरी (पुत्र जीत सिंह) अपने भाई और साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहा था. देवीपुरा इलाके में दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में जब हनी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, इस दौरान आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.