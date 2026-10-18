बुलंदशहर में हनी हत्याकांड; 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़, मुख्य आरोपी घायल
मामन रोड के पास पुलिस ने की घेराबंदी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:04 AM IST
बुलंदशहर: नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा में शुक्रवार रात हुए बहुचर्चित हनी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार शाम मामन रोड स्थित आम के बाग के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोलीबारी में मुख्य आरोपी पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी 21 वर्षीय हनी चौधरी (पुत्र जीत सिंह) अपने भाई और साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहा था. देवीपुरा इलाके में दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में जब हनी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, इस दौरान आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. वारदात के खुलासे के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में चार टीमों का गठन किया गया था. शनिवार को चेकिंग के दौरान पुलिस को हत्यारोपियों की गतिविधि की सूचना मिली.
मामन रोड के पास पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर आरोपी अनिकेत उर्फ नोनी पुत्र सागर (निवासी देवीपुरा) ने मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया. बाइक फिसलने पर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग झोंक दी.
पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अनिकेत घायल होकर गिर पड़ा, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया. घायल आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है. सीओ सिटी अनिल कुमार शाही ने बताया कि फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग जारी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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