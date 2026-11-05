ETV Bharat / state

शहद की मिठास, मोम की खुशबू से महकेगी दिवाली, MHU के विद्यार्थियों ने तैयार किए अनोखे गिफ्ट, किसानों की कमाई बढ़ाने का मॉडल

शहद की मिठास, मोम की खुशबू से महकेगी दिवाली ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा में इस बार दिवाली पर मिठाइयों और पारंपरिक उपहारों से हटकर प्रकृति की मिठास और खुशबू से जुड़े उत्पाद लोगों को आकर्षित कर सकते हैं. दरअसल, करनाल स्थित महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहद और मधुमक्खियों से मिलने वाले प्राकृतिक मोम यानी बीवैक्स से कई तरह के इको-फ्रेंडली उत्पाद तैयार किए हैं. इनमें हर्बल कैंडल, सजावटी बुद्ध प्रतिमाएं, लिप बाम, साबुन, रूम फ्रेशनर, हनी पीनट बटर, ड्राई फ्रूट हनी मिक्स और शहद आधारित अन्य उत्पाद शामिल हैं. विद्यार्थियों का यह नवाचार दिवाली के लिए नए गिफ्ट विकल्प देने के साथ मधुमक्खी पालक किसानों की आमदनी बढ़ाने की संभावनाएं भी सामने ला रहा है.

मिठाइयों से अलग प्रकृति का तोहफा: दिवाली के बाजार में जहां मिठाइयां, सजावटी सामान और गिफ्ट पैक लोगों की पहली पसंद रहते हैं, वहीं MHU के विद्यार्थियों ने प्राकृतिक संसाधनों से तैयार उपहारों की नई श्रृंखला पेश की है. इन उत्पादों को आकर्षक डिजाइन, पैकेजिंग और आम लोगों की पहुंच में रहने वाली कीमतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. विद्यार्थियों ने शहद और बीवैक्स का इस्तेमाल करके ऐसे उत्पाद बनाए हैं, जिन्हें घर की सजावट, व्यक्तिगत देखभाल और खानपान में इस्तेमाल किया जा सकता है. उनका प्रयास है कि मधुमक्खी पालन से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग केवल शहद बेचने तक सीमित न रहे, बल्कि उनसे कई नए उत्पाद तैयार कर बाजार में उतारे जाएं.