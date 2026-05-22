रेवाड़ी में जनगणना के दौरान टीचर की जमकर पीटा, देखें वीडियो
रेवाड़ी में जनगणना के दौरान टीचर की पिटाई करने का मामला सामने आया है.
Published : May 22, 2026 at 8:30 PM IST
रेवाड़ी: जिले के गांव कन्होरी में जनगणना करने गए TGT के साथ बुजुर्ग ने पहले मारपीट की और फिर लठ उठा लिया. शोर सुनकर घर से बाहर आई पुत्रवधू ने भी ससुर को साथ दिया. जिस पर बचाव करने आए पड़ोसी लठ लगने से घायल हो गए. बेटा दिल्ली पुलिस में कार्यरत बताया जा रहा है. घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें बुजुर्ग अपनी पुत्रवधू के साथ मिलकर जनगणना करने गए शिक्षक पर लठ से हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और टीचर के साथी और एक ग्रामीण उन्हें रोकने का प्रयास करते दिख रहे हैं. रोहड़ाई थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरवाजे पर मकान नंबर लिखने पर पिटाई का आरोपः TGT पवन कुमार ने बताया कि "घटना 19 मई सुबह करीब 10 बजे की है. मैं जनगणना करते हुए दरवाजा नंबर 99 पर पहुंचा तो वहां नंबर नहीं लगा था. मैंने दरवाजे (मकान) पर नंबर 99 लिखा और अगले मकान की तरफ चल पड़ा. गली में बुजुर्ग रामकिशन ने गंदी गालियां देते हुए आए और बोले मेरी आज्ञा के बिना मकान पर नंबर कैसे लिख दिया. मेरे आईकार्ड दिखाने पर थप्पड़-मुक्कों से हमला कर दिया."
पुत्रवधू ने भी की पिटाईः TGT पवन कुमार ने आगे कहा कि "सामने बैठे रणधीर ने जब उन्हें मेरे बारे में बताते हुए रोकने का प्रयास किया तो दौड़कर अंदर से लठ उठाकर लाए और मुझ पर हमला करने कर दिया। मुझे बचाने के प्रयास में रणधीर के हाथ पर चोट आई. तभी उनकी पुत्रवधू ज्योति घर से बाहर आई और रणधीर को पीटना शुरू कर दिया."
क्या बोले जांच अधिकारीः रोहड़ाई थाना से जांच अधिकारी एसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि "मामले की जांच चल रही है. पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेगी. किसी को कानून हाथ में लेने और सरकारी काम में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती."