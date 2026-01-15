ETV Bharat / state

यूपी के ऐसे चिकित्सक जो बच्चियों का करते हैं फ्री इलाज; कोरियर से भी भेजते हैं दवाएं, बताई यह खास वजह

'ऑनलाइन इलाज की भी सुविधा' : वह बताते हैं कि लोग अपनी बच्चियों का इलाज कराकर जाते हैं और वह अपने रिश्तेदार, मित्रों से चर्चा करते हैं. जिसके बाद वह दूसरे शहर में रह रहे लोगों का ऑनलाइन इलाज और दवा की सुविधा प्रदान करते हैं. वह कहते हैं कि यह करके उन्हें काफी सुकून मिलता है. छोटी उम्र के बच्चे तेजी से बीमारियों की चपेट में आते हैं.

होम्योपैथिक कॉलेज में चिकित्सक : राजा हरि सिंह मल्ल सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में डॉ. वीके उपाध्याय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. यह मेडिकल काॅलेज गोरखपुर के बडहलगंज कॉलेज में स्थित है. वह बताते हैं कि यह सेवा कार्य ट्रस्ट के तहत करते हैं. जो उन्होंने अपनी मां के नाम पर बना रखा है. उनका दावा है कि कुछ पेशेंट तो उनके कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहां तक विदेशों तक हैं.

गोरखपुर : होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. वीके उपाध्याय 9 वर्ष तक की बच्चियों के फ्री इलाज का संकल्प ले रखा है. उनका दावा है कि वह पिछले 8 वर्षों में प्रतिवर्ष करीब चार से पांच हजार बच्चियों का मुफ्त में इलाज कर चुके हैं. वह ऑनलाइन इलाज और कोरियर से भी मुफ्त दवा भेजते हैं. इसके साथ ही विदेशों में भी फ्री में दवाएं भेजी जाती हैं.

'हर साल हजारों बच्चियों का मुफ्त' : 9 साल की उम्र तक के इलाज सवाल पर वह कहते हैं कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते वह इस कार्य को बेटियों के कन्यादान जैसे महादान के अभियान के रूप में लेते हैं. उनकी सेहत की सुरक्षा करके वह उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं. उनका दावा है कि वह हर साल लगभग पांच से छह हजार बच्चियों का मुफ्त में इलाज करते हैं.

होम्योपैथिक क्लीनिक में मिलती हैं दवाएं (Photo credit: ETV Bharat)

कैंप का भी करते हैं आयोजन : वह बताते हैं कि जब वह छुट्टी पाते हैं तो भगत चौराहे के पास स्थित चिकित्सा केंद्र पर बैठते हैं और आने वाले मरीजों का इलाज करते हैं. विदेश से जो लोग उनसे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं उनका इलाज करते हैं. वह कहते हैं कि वर्ष भर में वह एक कैंप का भी आयोजन करते हैं, जिसमें लोग इलाज के लिए बड़ी संख्या में आते हैं.

'दवा से मिलता है फायदा' : बेटी का इलाज करा रहे अभिभावक सुनय पांडेय ने कहा कि मैने अपनी आंखों से एंबुलेंस से यहां पर आते हुए देखा है और आधे-एक घंटे में उनको ठीक होते देखा है. कुछ इस तरह की दवाएं जो जीभ पर दो ड्राॅप या तीन ड्राॅप देने से तुरंत आराम मिलता है. मेरे एक रिलेटिव मेरे कहने पर यहां पर बेटी को दिखाने आये उसको अब करीब 70 प्रतिशत तक फायदा हो चुका है. उन्होंने बताया कि डाॅक्टर वीके उपाध्याय 9 वर्ष तक की बच्चियों का निशुल्क इलाज करते हैं.

होम्योपैथिक क्लीनिक में मिलती हैं दवाएं (Photo credit: ETV Bharat)

बेटी का इलाज कर रहीं महिला बताती हैं कि उनकी बेटी काफी कमजोर और चिड़चिड़ेपन का शिकार थी. खाती-पीती नहीं थी. चार महीने से लगातार वह इलाज करा रही हैं, अब बेटी एकदम ठीक है. डाॅक्टर वीके उपाध्याय इलाज का और दवा का कोई पैसा नहीं लेते.





