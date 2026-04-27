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सांड के हमले ने ली महिला डॉक्टर की जान, ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा

युवती की पहचान हिंडौन निवासी होम्योपैथिक डॉक्टर 29 वर्षीय इंडिया डागुर पुत्री विजय सिंह डागुर के रूप में हुई है.

मृतका इंडिया डागुर
मृतका इंडिया डागुर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 12:11 PM IST

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जोधपुर : सांड के हमले में एक डॉक्टर की मौत होने का मामला सामने आया है. पुलिस ने डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. करवड़ थाना क्षेत्र स्थित आर्युवेद विश्वविद्यालय कार्यरत होम्योपैथिक डॉक्टर रविवार रात करीब सवा 8 बजे अपनी ड्यूटी पूरी कर घर जा रही थी. इस दौरान टूंट बाड़ी के पास स्कूटी पर सवार डॉक्टर पर सांड ने अचानक हमला कर दिया. वह स्कूटर से गिर पड़ी. इस दौरान सांड का सींग उसके सिर में लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई.

गंभीर अवस्था में उसे एमडीएम अस्पताल लाया गया. ज्यादा खून बहने के चलते उसने देर रात को दम तोड़ दिया. जानकारी मिलने पर थाने से पुलिस अस्पताल पहुंची. युवती की पहचान हिंडौन निवासी होम्योपैथिक डॉक्टर 29 वर्षीय इंडिया डागुर पुत्री विजय सिंह डागुर के रूप में हुई है. इंडिया आयुर्वेद विश्वविद्याल में संविदा पर कार्यरत है. घटना की सूचना विश्वविद्यालय और उनके परिजनों को दी गई. थाने के एएसआई बंशीलाल ने बताया कि सुबह परिजनों के पहुंचने पर डॉक्टर इंडिया के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. उनके परिजनों को सौंप दिया है.

सांड के हमले में होम्योपैथिक डॉक्टर की मौत (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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सींग घुस गया अंदर, हुआ रक्तस्राव : रविवार रात को जब सांड ने हमला किया तो उसका सींग डॉक्टर इंडिया के सिर के अंदर लग गया, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई. राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया और उन्हें पहले प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयास किया, लेकिन हालात को देखते हुए एमडीएम ले जाया गया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका.

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सांड के हमले में डॉक्टर की मौत
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