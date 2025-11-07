ETV Bharat / state

झोपड़ी में रहब, एखन देखे वाला कोई नइखे! कौन सुनेगा रांची के एक बेघर आदिवासी दंपत्ति का दर्द, जानें क्या है पूरा मामला

रांची: जिले के सोनाहातू प्रखंड में एक आदिवासी दंपती रहता है. वह हर रात दहशत में जीने को मजबूर है. दरअसल, मिट्टी का मकान बारिश में ढह जाने के बाद इस आदिवासी दंपती को बेबसी में प्लास्टिक को सहारा बनाना पड़ा. प्लास्टिक का घर ऐसा है कि एक छोटा सा तिनका भी सेंध लगा सकता है. ऊपर से यह इलाका हाथियों के आतंक वाले क्षेत्र में आता है.

कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है लेकिन बीमार चल रहे सुखदेव पातर मुंडा के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि अपनी आवाज को सिस्टम तक पहुंचा सके. चलिए बताते हैं इस परिवार की बेबसी की कहानी.

तिरपाल की झोपड़ी में रह रहा आदिवासी दंपती (Etv bharat)

प्लास्टिक के घर में दहशत का पहरा!

यह कहानी है सुखदेव पातर मुंडा की. इनके दर्द को समझने के लिए राजधानी से करीब 60 किमी दूर सोनाहातू प्रखंड के तेतला पंचायत स्थित सालसूद गांव जाना पड़ेगा. इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश ने सुखदेव के मिट्टी के मकान को जमींदोज कर दिया है. अभी भी मलबा बिखरा पड़ा है. शुक्र है कि गरीब सुखदेव पातर की बेटी अपने बुजुर्ग मां-पिता को ससुराल लेकर चली आई. करीब चार माह तक अपने पास रखा. बारिश खत्म हुई तो ससुराल वालों के ताने मिलने लगे. फिर लाचार बुजुर्ग दंपती अपने ढह चुके आशियाने पर पहुंचे और प्लास्टिक का घर बना लिया. अब ऐसे घर में भला दरवाजा कहां से लगेगा. लिहाजा, दहशत में रात कट रही है. जंगली हाथियों का भी खतरा बरकरार रहता है. ऊपर से सर्दी ने भी दस्तक दे दी है.

गरीब दंपती की किसी ने नहीं ली सुध

सुखदेव पातर मुंडा, इस हाल में नहीं हैं कि अपने हक की बात कर सकें. उनकी पत्नी मीना देवी ने अपनी पीड़ा बताई. कहती है कि चार माह तक बेटी ने अपने ससुराल में रखा. इस बीच किसी ने सुध नहीं ली. किसी तरह दंपती ने टूटे एस्बेस्टस को बांस के सहारे छत की शक्ल दी और प्लास्टिक की पतली दीवार बना ली. मीना देवा का बेटा भी है लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है. उसने अपने माता-पिता को अपने हाल पर छोड़ दिया है.

'एखन त झोपड़ी में डेरा है, कुछ नाय मिलिये, का करब एहे झोपड़ी में रहब, एखन देखे वाला कोई नाई, डर लागलेई का करब, आइज मोरना काइल मोरना, हईये है, का चाहिला, हमे घर बनाइ देउ': मीना देवी, पीड़ित

ये तो नाम की अबुआ सरकार है: पड़ोसी