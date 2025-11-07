ETV Bharat / state

झोपड़ी में रहब, एखन देखे वाला कोई नइखे! कौन सुनेगा रांची के एक बेघर आदिवासी दंपत्ति का दर्द, जानें क्या है पूरा मामला

रांची के बुंडू में एक आदिवासी दंपती बिना पक्के मकान के एक तिरपाल से बनी झोपड़ी में रह रहा है.

pain of homeless tribal couple
तिरपाल की अस्थाई झोपड़ी के बाहर बैठा आदिवासी शख्स (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जिले के सोनाहातू प्रखंड में एक आदिवासी दंपती रहता है. वह हर रात दहशत में जीने को मजबूर है. दरअसल, मिट्टी का मकान बारिश में ढह जाने के बाद इस आदिवासी दंपती को बेबसी में प्लास्टिक को सहारा बनाना पड़ा. प्लास्टिक का घर ऐसा है कि एक छोटा सा तिनका भी सेंध लगा सकता है. ऊपर से यह इलाका हाथियों के आतंक वाले क्षेत्र में आता है.

कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है लेकिन बीमार चल रहे सुखदेव पातर मुंडा के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि अपनी आवाज को सिस्टम तक पहुंचा सके. चलिए बताते हैं इस परिवार की बेबसी की कहानी.

तिरपाल की झोपड़ी में रह रहा आदिवासी दंपती (Etv bharat)

प्लास्टिक के घर में दहशत का पहरा!

यह कहानी है सुखदेव पातर मुंडा की. इनके दर्द को समझने के लिए राजधानी से करीब 60 किमी दूर सोनाहातू प्रखंड के तेतला पंचायत स्थित सालसूद गांव जाना पड़ेगा. इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश ने सुखदेव के मिट्टी के मकान को जमींदोज कर दिया है. अभी भी मलबा बिखरा पड़ा है. शुक्र है कि गरीब सुखदेव पातर की बेटी अपने बुजुर्ग मां-पिता को ससुराल लेकर चली आई. करीब चार माह तक अपने पास रखा. बारिश खत्म हुई तो ससुराल वालों के ताने मिलने लगे. फिर लाचार बुजुर्ग दंपती अपने ढह चुके आशियाने पर पहुंचे और प्लास्टिक का घर बना लिया. अब ऐसे घर में भला दरवाजा कहां से लगेगा. लिहाजा, दहशत में रात कट रही है. जंगली हाथियों का भी खतरा बरकरार रहता है. ऊपर से सर्दी ने भी दस्तक दे दी है.

गरीब दंपती की किसी ने नहीं ली सुध

सुखदेव पातर मुंडा, इस हाल में नहीं हैं कि अपने हक की बात कर सकें. उनकी पत्नी मीना देवी ने अपनी पीड़ा बताई. कहती है कि चार माह तक बेटी ने अपने ससुराल में रखा. इस बीच किसी ने सुध नहीं ली. किसी तरह दंपती ने टूटे एस्बेस्टस को बांस के सहारे छत की शक्ल दी और प्लास्टिक की पतली दीवार बना ली. मीना देवा का बेटा भी है लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है. उसने अपने माता-पिता को अपने हाल पर छोड़ दिया है.

'एखन त झोपड़ी में डेरा है, कुछ नाय मिलिये, का करब एहे झोपड़ी में रहब, एखन देखे वाला कोई नाई, डर लागलेई का करब, आइज मोरना काइल मोरना, हईये है, का चाहिला, हमे घर बनाइ देउ': मीना देवी, पीड़ित

ये तो नाम की अबुआ सरकार है: पड़ोसी

तेज हवा चलने पर प्लास्टिक की तिरपाल फड़फड़ाती है. पड़ोसी भी चिंतित हैं. महिला ने बताया कि आदिवासी सरकार रहने का क्या फायदा है? जिनके पास पहले से घर है, उनको सरकारी घर मिल रहा है लेकिन जरूरतमंद को कोई नहीं पूछ रहा है. ये तो नाम का अबुआ सरकार है. सिर्फ झूठ के सर्वे होते रहते हैं. दो-दो बार घर के लिए आवेदन दिया, ब्लॉक से आकर फोटो खींचकर चला जाता है. घर कोई नहीं बनाता है.

बहुत दिक्कत में हैं दंपती: सुधीर पातर मुंडा, पड़ोसी

पड़ोसी सुधीर पातर मुंडा ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि बारिश में घर गिरा तो सुखदेव पातर मुंडा बेघर हो गए. बेटी के घर से लौटे तो तिरपाल की झोपड़ी बना दी. घर में दरवाजा भी नहीं है. हाथी का डर है. सांप-बिच्छू और कीड़ा का भी खतरा है. आदिवासी सरकार है लेकिन आदिवासी बूढ़ा-बूढ़ी को घर नहीं मिल रहा है.

सीओ और बीडीओ से होगा पत्राचार: एसडीएम

गरीब सुखदेव पातर मुंडा की बेबसी पर बुंडू एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा को अवगत कराया गया. उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस बारे में संबंधित सीओ और बीडीओ को पत्र के जरिए सूचित किया जाएगा. भरोसा दिलाया कि इस जरूरतमंद दंपती को सरकारी आवास मुहैया कराने के लिए हर स्तर पर पहल की जाएगी.

बता दें कि झारखंड में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है. राज्य सरकार दावा करती है कि हर जरुरतमंद को तीन कमरों का आवास मिलेगा लेकिन बाबूओं को सुखदेव पातर मुंडा का घर नहीं दिख रहा है. प्रशासन ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया है लेकिन सवाल है कि घर बनने से पहले इतनी व्यवस्था तो जरूर की जानी चाहिए, जिससे यह परिवार सुरक्षित रह सके.

ये भी पढ़ें- टिहरी में प्रकृति का दिखा रौद्र रूप, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत

खूंटी में जंगली हाथियों का उत्पात, मकान क्षतिग्रस्त होने से लोग हुए बेघर

आफत की बारिश : सड़क का पुश्ता गिरा, मलबे से दो मकान क्षतिग्रस्त

TAGGED:

PAIN OF HOMELESS TRIBAL COUPLE
TRIBAL COUPLE IN JHARKHAND
HOMELESS TRIBAL COUPLE IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.