होमगार्ड भर्ती में दौड़ते हुए बेहोश हुआ अभ्यर्थी, मौत, हाल ही में हुई थी सगाई
नीलेश पिछले दो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.
Published : March 19, 2026 at 10:09 AM IST
उदयपुर : उदयपुर में होमगार्ड भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत का मामला सामने आया है. हाथीपोल थानाधिकारी राजू देवी के अनुसार, गांधी ग्राउंड में आयोजित फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ लगाते समय युवक अचानक गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान बांसवाड़ा जिले के गड़ी निवासी 27 वर्षीय नीलेश पाटीदार के रूप में हुई है. वह भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उदयपुर आया था. युवक ने दौड़ का पहला राउंड पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरे राउंड में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर गया. मौके पर मौजूद स्टाफ ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलने पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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कुछ ही समय पहले हुई थी सगाई : थानाधिकारी राजू देवी ने बताया कि परिजनों को सूचना देकर उदयपुर बुलाया गया. बुधवार को पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस जांच में सामने आया है कि नीलेश पिछले दो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. उसने बीएड और बीएसटीसी की पढ़ाई पूरी कर रखी थी और बांसवाड़ा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसकी कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी और जल्द शादी होनी थी. अचानक हुई इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.