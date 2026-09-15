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यूपी के होम स्टे संचालक सीखेंगे मैनेजमेंट के गुर, MKITM में मिलेगा पांच दिन का प्रशिक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 'विजिट माय स्टेट' अभियान चलाया जा रहा है. राज्य पर्यटन विभाग इसका संचालन करता है. इसी के लिए कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट (MKITM) में प्रदेश के कई जिलों से आए करीब 30 होम-स्टे संचालकों के लिए 15 से 19 सितंबर तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें होम-स्टे के प्रभावी संचालन, आधुनिक पर्यटन कौशल और उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पर्यटन विभाग के सहयोग से मिल रही सफलता

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नवाचार, कौशल विकास और स्थानीय युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है. पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले होम-स्टे संचालकों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के बाद पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वरोजगार के रूप में होम-स्टे संचालन को अपनाया है. विभाग के लगातार चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम और गाइडलाइन से युवा सफल होम स्टे संचालक बन रहे हैं.

सीखेंगे मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग तक के गुर

होम-स्टे संचालकों को पेशेवर आतिथ्य सेवा प्रदाता बनाने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें व्यवसाय को सफल बनाने के हर पहलू की जानकारी दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान विशेषज्ञ, प्रशिक्षुओं को बताएंगे कि कम लागत में प्रभावी मार्केटिंग, होम-स्टे की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार कैसे किया जा सकता है, साथ ही अतिथियों के रजिस्ट्रेशन, शिकायत निवारण, सेवा प्रबंधन, टैरिफ निर्धारण, मूल्य तय करने और कॉस्ट कटिंग की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी.