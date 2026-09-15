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यूपी के होम स्टे संचालक सीखेंगे मैनेजमेंट के गुर, MKITM में मिलेगा पांच दिन का प्रशिक्षण

'विजिट माय स्टेट' से मजबूत होगा होम-स्टे मॉडल, संचालकों को मिलेगी उद्यमिता और आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग

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होम स्टे से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:26 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 'विजिट माय स्टेट' अभियान चलाया जा रहा है. राज्य पर्यटन विभाग इसका संचालन करता है. इसी के लिए कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट (MKITM) में प्रदेश के कई जिलों से आए करीब 30 होम-स्टे संचालकों के लिए 15 से 19 सितंबर तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें होम-स्टे के प्रभावी संचालन, आधुनिक पर्यटन कौशल और उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पर्यटन विभाग के सहयोग से मिल रही सफलता

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नवाचार, कौशल विकास और स्थानीय युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है. पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले होम-स्टे संचालकों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के बाद पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वरोजगार के रूप में होम-स्टे संचालन को अपनाया है. विभाग के लगातार चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम और गाइडलाइन से युवा सफल होम स्टे संचालक बन रहे हैं.

सीखेंगे मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग तक के गुर
होम-स्टे संचालकों को पेशेवर आतिथ्य सेवा प्रदाता बनाने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें व्यवसाय को सफल बनाने के हर पहलू की जानकारी दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान विशेषज्ञ, प्रशिक्षुओं को बताएंगे कि कम लागत में प्रभावी मार्केटिंग, होम-स्टे की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार कैसे किया जा सकता है, साथ ही अतिथियों के रजिस्ट्रेशन, शिकायत निवारण, सेवा प्रबंधन, टैरिफ निर्धारण, मूल्य तय करने और कॉस्ट कटिंग की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी.

4 दिन की थ्योरी 1 दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में हाउसकीपिंग, रखरखाव, इंटीरियर सहित अन्य जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा होम स्टे संचालकों को बेहतर आतिथ्य सेवा, व्यक्तित्व विकास, ग्रूमिंग, स्थानीय व्यंजनों और जैविक उत्पादों के मानकीकरण, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, टेबल एटीकेट और सेवा प्रोटोकॉल की बारीकियां भी बताई जाएंगी. पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में होम स्टे संचालकों को चार दिन थ्योरी और पांचवें दिन एक होम स्टे का भ्रमण कराकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बता दें कि पर्यटन विभाग की तरफ से बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम-स्टे नीति-2025 के तहत अब तक 1,000 से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. जनवरी 2026 के बाद आवेदन में तेजी आई है.

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