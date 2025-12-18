ETV Bharat / state

डायल 112 के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कवायद, गृह सचिव ने लिया जायजा

रांचीः इमरजेंसी सेवा डायल 112 के रिस्पांस समय को और बेहतरीन करने की कवायद शुरू कर दी गई है. नए वर्ष में डायल 112 का रिस्पांस समय 10 मिनट से नीचे लाने का टारगेट रखा गया है. डायल 112 का ग्राउंड वर्क कैसा है और इसमें सुधार की कितनी जरूरत है, इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने डायल 112 का जायजा लिया.



गृह सचिव ने जाना कैसा है ग्राउंड वर्क डायल 112 का

डायल 112 एक ऐसी इमरजेंसी सेवा है, जिसके जरिए आपातकालीन स्थिति में लोग पुलिस की मदद पाते हैं. रांची में ही 400 से ज्यादा कॉल कंट्रोल रूम में आते हैं. इसी बीच अब डायल 112 के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कवायद शुरू की गई है. इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने रांची के कचहरी चौक स्थित डायल 112 कंट्रोल रूम का ग्राउंड वर्क चेक किया.

जानकारी देतीं गृह सचिव (Etv Bharat)

कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारियों ने गृह सचिव को बताया कि वर्तमान समय में डायल 112 का रिस्पांस समय 12 से लेकर 13 मिनट का है. इसे हर हाल में 10 मिनट करने का प्रयास किया जा रहा है. गृह सचिव ने बताया कि डायल 112 के रिस्पांस समय को और कम करने के लिए पुलिस को नए वाहन दिए जा रहे हैं. पुलिस के लिए नए वाहनों की खरीदारी कर ली गई है, जल्दी में उन्हें सौंप दिए जाएंगे. पुलिस के पास जवानों की संख्या बढ़ जाएगी तब उन्हें वारदात स्थल या फिर जहां से शिकायतें आ रही हैं, वहां पहुंचने में सहूलियत होगी. जिसके बाद डायल 112 का रिस्पांस टाइम और कम हो जाएगा. पूरी टीम की कोशिश है कि नए साल से डायल 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से नीचे लाना है.



