राज्य स्थापना दिवस की तैयारी: गृह सचिव के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण
गृह सचिव ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया.
Published : October 31, 2025 at 11:03 PM IST
रांचीः राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होनेवाले राजकीय समारोह को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है. आज शुक्रवार को राज्य के गृह सचिव वंदना दादेल ने मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की तैयारियों का जाएजा लिया.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को वृहत पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है. यह आयोजन झारखंड की गौरवशाली विरासत, संस्कृति एवं विकास यात्रा का प्रतीक होगा. इसे भव्य एवं यादगार बनाने को ध्यान में रख कर सभी तैयारियाँ की जा रही हैं. इस वर्ष 2025 को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर 11 नवंबर से ही सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा.
कार्यक्रम की सफलता के लिए दिए गए निर्देश
गृह सचिव वंदना दादेल ने राज्य स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में होनेवाले कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध एवं सुनियोजित तरीके से पूरी की जाए. कार्यक्रम को लेकर मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, पार्किंग एवं आपातकालीन प्रबंधन आदि के लिए प्रत्येक पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लिए मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेराबंदी, प्रवेश-निकास द्वार, स्वागत कक्ष, मीडिया सेंटर, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल, कल्याण सचिव कृपानंद झा, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सह निदेशक आईपीआरडी राजीव लोचन बख्शी, उपायुक्त रांची मंजू नाथ भजंत्री सहित रांची जिला प्रशासन के अन्य सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.
