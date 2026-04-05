ETV Bharat / state

दुर्ग दौरे पर गृहमंत्री विजय शर्मा, महिलाओं के लिए बड़ी योजना के संकेत, जामगांव में चन्द्रनाहू कुर्मी के कार्यक्रम में हुए शामिल

56वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल होकर सीएएफ भर्ती और अर्बन नक्सल को लेकर भी विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया.

Vijay Sharma visits Durg
दुर्ग दौरे पर गृहमंत्री विजय शर्मा, महिलाओं के लिए बड़ी योजना के संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा रविवार को दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाटन क्षेत्र के ग्राम जामगांव (एम) में आयोजित चन्द्रनाहू कुर्मी क्षेत्रीय समाज, दुर्ग राज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा होने का संकेत भी दिया.

दुर्ग दौरे पर गृहमंत्री विजय शर्मा, महिलाओं के लिए बड़ी योजना के संकेत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल्द आ सकती है नई योजना

मीडिया से बातचीत में विजय शर्मा ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्हें हमेशा खुशी मिलती है. उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए एक बड़ी योजना या घोषणा सामने आ सकती है. साथ ही उन्होंने देश में लंबे समय से लंबित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी सकारात्मक संकेत दिए.

Vijay Sharma visits Durg
बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अर्बन नक्सल पर भी दिया बयान

नक्सल ऑपरेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर के कई गांवों में पहले बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, आंगनबाड़ी, सड़क और मोबाइल टावर तक का अभाव था, लेकिन अब सरकार इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कर रही है. अर्बन नक्सल के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीति साफ है, हथियार छोड़कर संविधान के दायरे में आना ही एकमात्र रास्ता है. पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां की जनता बदलाव का मन बना चुकी है.

Vijay Sharma visits Durg
चन्द्रनाहू कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएएफ भर्ती पर बड़ा बयान

वहीं 2017 की सीएएफ वेटिंग भर्ती को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वेटिंग क्लियर करना संभव नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों से संवाद के लिए सरकार तैयार है. फोर्स वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आईईडी मुक्त गांव बनाने की दिशा में काम जारी है और एक साल तक स्थिति स्थिर रहने के बाद ही फोर्स हटाने पर विचार होगा. साथ ही नक्सलियों से बरामद करीब 10 किलो सोने के उपयोग को लेकर भी आगे निर्णय लिया जाएगा.

कार्य़क्रम के दौरान उनके साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम स्थल पर गृहमंत्री का भव्य स्वागत किया गया.

Vijay Sharma visits Durg
दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा नेता और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ में पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, भिलाई पुलिस की हाई-टेक नशे पर बड़ी कार्रवाई, जानिए क्या है गांजे की विशेष किस्म?
पीएम आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ नंबर वन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताई खुशी
डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा दावा, ‘बस्तर से सशस्त्र नक्सल कैडर खत्म’, विपक्ष पर भी साधा निशाना

TAGGED:

NEW SCHEME FOR WOMEN
HOME MINISTER VIJAY SHARMA
दुर्ग दौरे पर गृहमंत्री
गृहमंत्री विजय शर्मा
VIJAY SHARMA VISITS DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.