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राजनीतिक आंदोलन के 9 मामलों को वापस लेने की अनुशंसा, गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में फैसला

रायपुर : छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर गठित समिति की अहम बैठक हुई. यह मीटिंग आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में हुई. उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 प्रकरणों पर विस्तार से समीक्षा की गई, जिनमें से 9 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की गई. इस बात को लेकर पहले भी राजनीतिक आरोप की बात होती थी कि राजनीतिक आंदोलन में मुकदमा दर्ज करके लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है. इसी के तहत ये बैठक हुई थी.

राजनीतिक आंदोलन से जुड़े 16 केसों पर चर्चा

समिति के समक्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े कुल 16 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे. समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों को वापसी योग्य मानते हुए अनुशंसा की गई. वहीं 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को वापस भेज दिया गया. शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं पाए जाने पर समिति ने इसे अस्वीकृत कर दिया. बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से पूर्व में अनुशंसित लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए और इसकी नियमित समीक्षा की जाए.

राजनीतिक आंदोलन से जुड़े केसों की वापसी पर मीटिंग (Deputy Chief Minister Vijay Sharma)

समीक्षा समिति में कौन कौन शामिल ?

राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर गठित समिति में सदस्य के तौर पर राज्य के के कई मंत्री और अधिकारी शामिल हैं. इनमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम हैं. इनके अलावा प्रमुख सचिव गृह, निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि, मनीष ठाकुर, गृह सचिव, नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम के अलावा पुलिस और विधि विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रकरण वार समीक्षा करते हुए कहा कि राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजनीतिक कारणों से दर्ज सामान्य प्रकरणों में राहत देना है, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है. यह समिति जिला स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर यह तय करती है कि कौन से मामले राजनीतिक आंदोलन से संबंधित हैं और उन्हें वापस लिया जा सकता है. पिछली बैठकों में भी कई मामलों में वापसी की अनुशंसा की जा चुकी है. सरकार का मानना है कि इससे आंदोलनकारियों को राहत मिलेगी और अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम होगा.