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कवर्धा में 16 डायल 112 वाहन को गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

डिप्टी सीएम ने बताया कि नेक्सट जेन डायल 112 हाइटेक है. उन्होंने ये भी बताया कि 23 मई को फॉरेंसिक साइंस लेब्रोटरी का शुभारंभ होगा.

DIAL 112 VEHICLES KAWARDHA
डायल 112 कवर्धा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम में नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. थाना कोतवाली परिसर कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने “डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जनरेशन” सेवा का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने 16 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों (ईआरवी) और एक हाइईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया.

112 डायल करने पर सभी आपात सेवाओं का लाभ

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि डायल 112 फेस-2 सेवा राज्य सरकार की नागरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है. “एक्के नंबर – सब्बो बर” की अवधारणा पर आधारित इस सेवा के माध्यम से अब लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी. केवल 112 डायल कर सभी आपात सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा.

कवर्धा में डायल 112 (ETV Bharat Chhattisgarh)

नेक्सट जेन डायल 112 में रहेंगी ये सुविधाएं

विजय शर्मा ने बताया कि नए ईआरवी वाहन जीपीएस, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं, जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी. साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में तत्काल सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. कबीरधाम पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में बिना संकोच डायल 112 सेवा का उपयोग करें.

Next Gen CG Dial 112
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat Chhattisgarh)

23 मई को फॉरेंसिक साइंस लेब्रोटरी का शुभारंभ

डिप्टी सीएम ने कहा कि 23 मई को फॉरेंसिक साइंस की लेब्रोटरी के लिए जगह का निर्धारण हो गया है. यदि कहीं क्राइम होता है तो सात वर्ष से किसी भी सजा के लिए प्रावधान के लिए यह निर्धारित किया गया है कि फॉरेंसिक साइंस के जरिए इसकी जांच की जाएगी. एविडेंस कलेक्ट किया जाए औऱ इसकी जांच की जाए. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड बनाने में बड़ी मदद मिलेगी. 23 मई को सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ होगा,

Next Gen CG Dial 112
कवर्धा को मिली 16 डायल 112 गाड़ियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष बिशेसर पटेल, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण सदस्य भगत पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका परिषद कवर्धा अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल, डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर, आशीष शुक्ला, संजय ध्रुव, अखिलेश कौशिक, भूपत सिंह धनश्री, अंजू कुमारी, निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

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