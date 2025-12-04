ETV Bharat / state

बस्तर में बचे हुए नक्सलियों को गृहमंत्री विजय शर्मा की नसीहत, ''हथियार छोड़ें या जवानों का सामना करें''

बीजापुर एनकाउंटर में कमांडर मोडियम वेल्ला सहित कुल 18 नक्सली मारे गए. एनकाउंटर के बाद विजय शर्मा ने माओवादियों से सरेंडर की अपील की.

Home Minister Vijay Sharma
हथियार छोड़ें या जवानों का सामना करें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 10:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बुधवार को PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर मोडियम वेल्ला सहित 18 माओवादी ढेर हुए. जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिर से नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. विजय शर्मा ने कहा कि आप आए पुनर्वास करें, हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली संवैधानिक दायरे के तहत अपनी बात रखें. अपील के साथ विजय शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि अगर नक्सली हथियार नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे वीर जवान उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार हैं.

सरेंडर की अपील

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक तौर पर बस्तर अत्यंत संपन्न है. बस्तर के लघु वन उपज और विस्तीर्ण भूभाग बस्तर के आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रसस्त करते हैं. तमाम विकास की संभावनाओं के बाद भी बस्तर का क्षेत्र पीछे रह गया है, यहां तक कि बस्तर के गांव तक मौलिक सुविधाएं स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी ,बिजली, पानी, सड़क ,मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं जैसी मूलभूत सुविधाए नहीं पहुंच पाई है. इसका कारण सिर्फ और सिर्फ माओवाद हैं.

नसीहत के साथ चेतावनी भी

विजय शर्मा ने कहा कि माओवादियों के द्वारा बिछाए हुए आईइडी , माओवादियों के द्वारा आदिवासी समुदाय के नृशंस सामूहिक हत्याएं इन सब के कारण नक्सलवाद का संपूर्ण अंत जरुरी है. विजय शर्मा ने कहा कि इस दिशा में सशस्त्र बल अपना काम कर रहे है. केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती. हमने बार-बार इस बात का निवेदन सबसे किया गया है कि माओवाद का रास्ता छोड़कर मूलधारा में सभी लोग लौट आएं, मुख्य धारा में पुनर्वास करें. इसके लिए सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करने को तैयार है.

समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, मैं इस बात को दोहराता हूं कि बस्तर में जितने भी लोग हैं, इन सभी से मेरी अपील है कि आप आए पुनर्वास करें, आप हथियार छोड़ें और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग चुनें.आप विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर सकते हैं. इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है. परंतु इससे पहले मुख्य धारा में आना आवश्यक है. अगर ऐसा नहीं होता है तो सशस्त्र बल, हमारे जवान आपको सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार हैं.

बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में अबतक 18 नक्सली ढेर, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

20 साल तक अंधेरे कमरे में कैद रही बेटी, आजादी मिली तो दुनिया देखने की हसरत हुई खत्म

बीजापुर में 9 महिला माओवादी समेत 18 ढेर, 1 करोड़ 24 लाख के थे इनामी, 23 घंटे चली मुठभेड़

TAGGED:

VIJAY SHARMA
HOME MINISTER
रायपुर
कमांडर मोडियम वेल्ला
APPEALED TO NAXALITES TO SURRENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.