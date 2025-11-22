ETV Bharat / state

'किसी को नहीं छोड़ेंगे' एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दी बड़ी चेतावनी

सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अपराध ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर समय-समय पर बयानबाजी भी खूब होती है. ऐसे में प्रदेश के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान से अपराधियों बीच हड़कंप मच गया है. सम्राट चौधरी ने साफ-साफ लहजे में कहा कि सुशासन को स्थापित करने के लिए बेलगाम अपराधियों के खिलाफ कड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सम्राट चौधरी के बयान से अपराधियों में हड़कंप: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन ने मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया. नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है. नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन होगा. "बिहार के सुशासन ने यहां हमेशा अराजकता को समाप्त किया है. बिहार अपराधियों के लिए नहीं है. यहां से अपराधियों को बाहर जाना होगा."- सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, बिहार क्या बिहार में लागू होगा यूपी मॉडल?: सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होगा तो उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से ही कानून व्यवस्था कायम है. अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. अपराधी ये जान लें कि बिहार से उन्हें बाहर जाना होगा.