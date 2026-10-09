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गृह मंत्री अमित शाह ने मुकेश अग्निहोत्री को क्यों किया फोन, डिप्टी सीएम बोले- आप हमेशा याद करते हैं

अमित शाह ने मुकेश अग्निहोत्री को किया फोन ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी दिल्ली समेत देशभर में INDIA ब्लॉक का धरना प्रदर्शन जारी है. लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से फोन पर बात की है. गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. गृह मंत्री के फोन के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

मुकेश अग्निहोत्री को अमित शाह ने दी बधाई हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर उन्हें बधाई दी है. इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "नमस्कार सर, आप हर बार याद करते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद." वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन की बधाई दिए जाने को लेकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस बातचीत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.