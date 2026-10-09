गृह मंत्री अमित शाह ने मुकेश अग्निहोत्री को क्यों किया फोन, डिप्टी सीएम बोले- आप हमेशा याद करते हैं
देशभर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से फोन पर की बात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:51 PM IST
शिमला: राजधानी दिल्ली समेत देशभर में INDIA ब्लॉक का धरना प्रदर्शन जारी है. लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से फोन पर बात की है. गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. गृह मंत्री के फोन के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
मुकेश अग्निहोत्री को अमित शाह ने दी बधाई
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आज जन्मदिन है. जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर उन्हें बधाई दी है. इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "नमस्कार सर, आप हर बार याद करते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद." वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन की बधाई दिए जाने को लेकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस बातचीत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
डिप्टी सीएम का जन्मदिन
दरअसल, हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज 64 साल के हो गए हैं. अपने जन्मदिन के खास मौके पर वे गोशाला पहुंचे थे. इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उन्हें फोन किया गया. अमित शाह ने फोन पर मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन की बधाई दी. इस दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आया है. बातचीत के इस वीडियो को हरोली कांग्रेस की ओर से फेसबुक पर भी साझा किया गया है. इसके बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच फोन पर हुई इस बातचीत को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. हालांकि, इस फोन कॉल को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हुई हैं, लेकिन सामने आए वीडियो में बातचीत का मुख्य संदर्भ जन्मदिन की बधाई देना ही है. फिलहाल, जन्मदिन के मौके पर अमित शाह की ओर से मुकेश अग्निहोत्री को फोन कर बधाई दिए जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है.
कौन हैं मुकेश अग्निहोत्री ?
मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल की राजनीति का जाना-माना नाम हैं. ऊना जिले की हरोली विधानसभा से वो लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं. 2003 में पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बनने के बाद उन्होंने 2007, 2012, 2017 और 2022 में चुनाव जीता. 2022 का चुनाव जीतने के बाद वो हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने.
इससे पहले 2017 से 2022 के दौरान वो विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में रहे. वीरभद्र सिंह के विधानसभा में रहते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी. वो वीरभद्र सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं. पत्रकार रहे मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया सेल के अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
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