हिमाचल दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह, जानें क्या है वजह?

धर्मशाला: देश के गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. 20 दिसंबर को गृह मंत्री कांगड़ा जिले के दौरे पर मौजूद रहेंगे. वहीं, जिले में ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्रों में वीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई मार्गों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है. कई रूट्स के लिए डायवर्जन लागू किए गए हैं.

कांगड़ा जिले में 20 दिसंबर 2025 को SSB प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी में सीमा सशस्त्र बल (BSF) का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. इसके अलावा गृह मंत्री भाजपा के किसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है. वहीं, केंद्रीय मंत्री के आगमन के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. गृह मंत्री के दौरे से पहले पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर रिहर्सल भी की जाएगी, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो.

"जिला कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार 20 दिसंबर वीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा जिले के सपड़ी स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. इस वीआईपी दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई मार्गों पर अस्थायी यातायात प्रतिबंध और डायवर्सन लागू किए गए हैं. प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है." - संजय कुमार, एसएचओ, ज्वालामुखी

इतने से इतने बजे तक बंद रहेंगे कई रूट्स

केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 11:15 बजे से लेकर मुख्य अतिथि के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने तक और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समाप्ति के बाद वापसी तक, कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि आपातकालीन और मेडिकल सेवाओं के लिए वैकल्पिक मार्ग खुले रहेंगे. गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा, इसलिए पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. किसी भी आपात स्थिति में थाना ज्वालामुखी के दूरभाष नंबर 01970-222322 पर संपर्क किया जा सकता है.

इन मार्गों पर रहेगा बैन