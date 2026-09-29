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बारापुला एक्सटेंशन: दिल्लीवालों को ट्रैफिक जाम के झंझट से मिली बड़ी राहत, अब मात्र 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स का सफर

यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है.

बारापुला एक्सटेंशन (फेज-3) का उदघाटन आज
बारापुला एक्सटेंशन (फेज-3) का उदघाटन आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 9:17 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन चालकों और यात्रियों के लिए आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हो गया है. लंबे समय के बाद आज से बहुप्रतीक्षित बारापुला एक्सटेंशन (फेज-3) के शुरू होने से दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के बीच सफर करना अब बेहद आसान और सुगम हो जाएगा. इस नए और अत्याधुनिक एलिवेटेड कॉरिडोर के खुलने से न सिर्फ मयूर विहार, नोएडा और अक्षरधाम से आने वाले लोगों का समय बचेगा, बल्कि सराय काले खां और आश्रम चौक के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी. आज इसका उदघाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.

सिग्नल-फ्री सफर से बचेगा कीमती समय
इस नए मार्ग के शुरू होने के बाद पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से एम्स और दक्षिण दिल्ली का सफर अब महज 15 से 20 मिनट के भीतर पूरा किया जा सकेगा. पहले जहां पीक आवर्स के दौरान इस दूरी को तय करने में लोगों को घंटों तक भीषण जाम का सामना करना पड़ता था, वहीं अब यह पूरी तरह सिग्नल-फ्री यात्रा संभव हो सकी है. इससे रोजाना सफर करने वाले दफ्तर जाने वाले, छात्रों और कारोबारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा.

रोड मैप
रोड मैप (CM office)

सराय काले खां और आश्रम पर घटेगा वाहनों का दबाव
सराय काले खां बस अड्डे के आसपास का इलाका लंबे समय से दिल्ली के सबसे व्यस्त और जाम वाले चौराहों में शुमार रहा है. बारापुला एक्सटेंशन के चालू होने से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और मयूर विहार की तरफ से आने वाला ट्रैफिक अब बिना सराय काले खां की मुख्य सड़कों पर दबाव बढ़ाए सीधे अपने गंतव्य की ओर निकल सकेगा. ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस वैकल्पिक और आधुनिक मार्ग के मिलने से कालिंदी कुंज रेड लाइट और मथुर रोड पर भी वाहनों का दबाव काफी कम हो गया है.

पर्यावरण और आधुनिक सुविधाओं का संगम
यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है. इस 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर पर्यावरण और आम नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से ईंधन की खपत घटेगी, जिससे प्रतिदिन लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के उत्सर्जन में कमी आएगी. परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए लगभग 30,000 पेड़ों के बराबर प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. इस एलिवेटेड रोड पर विशेष रूप से अलग से साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, ताकि साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिल सके.

हालांकि, इस नए मार्ग के खुलने से ट्रैफिक सुचारू हुआ है, फिर भी शुरुआती दिनों में व्यवस्था को पूरी तरह सेट होने में समय लगता है. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना नए रास्तों के हिसाब से बनाएं ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके. कुल मिलाकर, बारापुला एक्सटेंशन का यह सौगात दिल्ली के परिवहन इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है. बता दें कि बारापुला फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल के मद्देनजर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था. ताकि पूर्वी दिल्ली बने खेल गांव जहां देश-विदेश के खिलाड़ी रहेंगे, वहां से उन्हें साउथ दिल्ली के खेल परिसरों में आने-जाने में आसानी हो. फ्लाईओवर का में मेन हिस्सा राष्ट्रमंडल खेल से पहले ही तैयार हो गया था. इसके निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित निगरानी कर रही थी. आज केंद्रीय गृह मंत्री बारापुला एक्सटेंशन के जिस हिस्से का उद्घाटन करेंगे वह तीसरे चरण के तहत तैयार हुआ है.

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