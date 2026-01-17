विश्व पुस्तक मेला: केंद्रीय गृहमंत्री और शिक्षा मंत्री ने मेला का दौरा किया, प्रकाशकों और युवाओं में दिखा विशेष उत्साह

नई दिल्ली: नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के आठवें दिन शनिवार को भारत मंडपम ज्ञान, संस्कृति और विचारों के महासंगम में दिखाई दिया. सप्ताहांत की भारी भीड़ के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेले का भ्रमण किया. दोनों मंत्रियों की उपस्थिति ने मेले के राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व को और बढ़ा दिया. वहीं पाठकों, प्रकाशकों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला.
थीम पवेलियन में भारत की सैन्य विरासत का दर्शन दौरे के दौरान अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने थीम पवेलियन “भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा @ 75” का अवलोकन किया. यहां भारत की गौरवशाली सैन्य परंपरा, ऐतिहासिक अभियानों, रणनीतिक विकास और वीरता गाथाओं को समर्पित विशेष प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई. उन्होंने इस पहल को राष्ट्रीय स्मृति और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया.
Joined several book lovers like me in the quest for knowledge at the New Delhi World Book Fair. Here are some pictures. pic.twitter.com/8hpZv1Am6w
अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और अतिथि देश कतर का विशेष आकर्षणगृह और शिक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल पवेलियन में विभिन्न देशों के स्टॉलों का भी दौरा किया. अतिथि देश कतर के विशेष पवेलियन ने वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को रेखांकित किया, जिसकी गृह मंत्री ने सराहना की. उन्होंने इसे भारत की साहित्यिक कूटनीति और वैश्विक सहयोग का सशक्त उदाहरण बताया.
गृहमंत्री अमित शाह किताबों को देखते हुए (ETV Bharat)
हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों से संवादउन्होंने हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों से भेंट कर संस्कृति, स्वदेशी ज्ञान परंपरा और भाषाई विविधता को सशक्त बनाने में उनके योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि मातृभाषाओं में साहित्य का विस्तार ही समावेशी और सशक्त भारत की नींव है.
पंजाब सीएम भगवंत मान (ETV Bharat)
मुख्यमंत्री भगवंत मान का एनबीटी स्टॉल का किया भ्रमणपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मेले का दौरा किया और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (NBT) के स्टॉल का अवलोकन किया. उन्होंने ज्ञान, संस्कृति और पाठक-आनंद को समर्पित पुस्तकों के विविध संग्रह की सराहना की.
थल सेना प्रमुख का विशेष दौरा और बच्चों से संवाद (ETV Bharat)
थल सेना प्रमुख का विशेष दौरा और बच्चों से संवादथल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थीम पवेलियन में प्रमुख सैन्य अभियानों, परमवीर चक्र गैलरी और जमीनी नेतृत्व को दर्शाती प्रदर्शनी देखी. उन्होंने बच्चों के पवेलियन ‘किड्स एक्सप्रेस’ का भी दौरा किया और स्कूली बच्चों को पुस्तकें भेंट कर पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया.अतिथियों की रही उपस्थितिशनिवार को विश्व पुस्तक मेला में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, जया किशोरी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य विनय सहस्रबुद्धे सहित कई अतिथियों ने शिरकत की.संसदीय विरासत पर विमर्शदिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘शताब्दी यात्रा: वीर विठ्ठलभाई पटेल’ पर विशेष चर्चा आयोजित हुई. सत्र में वक्ताओं ने भारत की 100 वर्षों की संसदीय यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों और विठ्ठलभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें डिजिटल अभिलेखागार और संग्रहालयों को विरासत संरक्षण का प्रभावी माध्यम बताया गया.ये भी पढ़ें :