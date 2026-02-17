ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनावः 7000 होमगार्ड्स को जिलों में तैनाती के लिए किया गया कॉल अप

रांचीः नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी. मतदान के दौरान तैनाती के लिए राज्य भर से 7000 होमगार्ड के कॉल अप किया गया है.

20 फरवरी से 24 फरवरी तक के लिए किया गया कॉल अप

होमगार्ड्स मुख्यालय से जारी निर्देश में यह बताया गया है कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 20 फरवरी से 24 फरवरी तक कुल 05 दिनों के लिए 7000 होमगार्ड को कॉल अप किया गया है. 25 फरवरी के बाद होमगार्ड अपने-अपने जिलों में रिपोर्ट करेंगे, जहां से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें विधि व्यवस्था की देखरेख में लगाया जाएगा.

कॉल अप के लिए लिखा गया था पत्र

नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के अवसर पर विधि व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए 7200 गृह रक्षकों को कॉल अप करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को अनुरोध पत्र भेजा गया था. मुख्यालय के पत्र पर होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों को गृह रक्षकों के कॉल अप की मंजूरी दे दी गई है, ताकि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात संबंधित जिलों के एसएसपी / एसपी को ससमय गृह रक्षक बल उपलब्ध कराया जा सके.