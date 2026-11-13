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छठ पर्व पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे 900 गृह रक्षक, चार जिलों में तैनाती

छठ घाट ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

रांची: छठ महापर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत राज्य के चार जिलों और जमशेदपुर में कुल 900 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए गए हैं. गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय की ओर से इस संबंध में संबंधित जिलों के अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है.

चार जिलों में तैनाती