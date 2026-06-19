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मुहर्रम में सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर 5850 होमगार्ड्स को किया गया कॉल अप, आईजी अभियान ने लिखा पत्र

मुहर्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी जिलों में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी.

Jharkhand Police Alert For Muharram
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 2:26 PM IST

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रांची:मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी. मुहर्रम को लेकर राज्य भर से 5850 होमगार्ड्स को कॉल अप किया गया है. अलग-अलग जिलों ने इनकी तैनाती की जाएगी. इसको लेकर आईजी अभियान ने पत्र लिखा है.

25 जून से 28 जून तक के लिए किया गया कॉल अप

आईजी अभियान के पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष मुहर्रम पर्व 26 और 27 जून को मनाया जाएगा. मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया और जुलूस निकाला जाता है. इस दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु काफी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है. मुहर्रम पर्व के जुलूस के दौरान धार्मिक स्थलों पर अन्य धर्म के लोगों के द्वारा अनावश्यक स्लोगन अथवा प्रदर्शन, विवाद का कारण बन जाता है, जो बढ़कर सांप्रदायिक रूप ले लेता है, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है.

झारखंड राज्य के रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, पलामू और लोहरदगा इत्यादि जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील हैं. बलों की कमी और जिलों की संवेदनशीलता के मद्देनजर मुहर्रम पर्व 2026 के अवसर पर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए गृहरक्षकों को दिनांक 25.06.2026 से दिनांक 28.06.2026 तक कुल-04 (चार) दिनों के लिए कॉल-अप किया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है.

किस जिले में कितने होमगार्ड्स को किया गया कॉल अप

रांची-500, खूंटी-150, रामगढ़-150, लोहरदगा-50, गुमला-150, सिमडेगा-200, जमशेदपुर-500, चाईबासा-300, सरायकेला-100, धनबाद-300, बोकारो-300, पलामू-300, गढ़वा-200, लातेहार-250, हजारीबाग-350, चतरा-200, कोडरमा 200, गिरिडीह-490, दुमका-200, जामताड़ा-100, साहिबगंज-250, गोड्डा-150, पाकुड़-200, देवघर-250.

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