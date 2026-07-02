ETV Bharat / state

फर्जी रिज़ल्ट की अफ़वाह फैलाने वालों पर FIR, अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह

होमगार्ड भर्ती 2025: फर्जी रिजल्ट की अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने की शिकायत पर लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं हैं. एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस फर्जी रिजल्ट को लेकर अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट चसाने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस अकाउंट चलाने वालों के नेटवर्क के बारे में भी पड़ताल कर रही है. इन अकाउंट कें माध्यम से रिजस्ट की अफवाह फैलाई जा रही थी। जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी शिकायत में बताया है कि इंस्टाग्राम पर rahul_rajput_70888 (Rahul Kumar Rajput) नाम की आईडी से होमगार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम से जुड़ी भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई है. इसके बाद बोर्ड की शिकायत पर हुसैनगंज थाने में एफआीआऱ 100/2026 दर्ज कई गई है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 221, 292, 336(2), 336(3), 336(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है.