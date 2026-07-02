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फर्जी रिज़ल्ट की अफ़वाह फैलाने वालों पर FIR, अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह

होमगार्ड भर्ती 2025: उत्तरप्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की शिकायत पर लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं हैं.

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होमगार्ड भर्ती 2025: फर्जी रिजल्ट की अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने की शिकायत पर लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं हैं.

एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस फर्जी रिजल्ट को लेकर अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट चसाने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

पुलिस अकाउंट चलाने वालों के नेटवर्क के बारे में भी पड़ताल कर रही है. इन अकाउंट कें माध्यम से रिजस्ट की अफवाह फैलाई जा रही थी। जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी शिकायत में बताया है कि इंस्टाग्राम पर rahul_rajput_70888 (Rahul Kumar Rajput) नाम की आईडी से होमगार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम से जुड़ी भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई है.

इसके बाद बोर्ड की शिकायत पर हुसैनगंज थाने में एफआीआऱ 100/2026 दर्ज कई गई है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS)-2023 की धारा 221, 292, 336(2), 336(3), 336(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ये है दूसरी एफआईआर

बोर्ड की शिकायत के तहत amit_kushwah_thakur154 (Amit Kushwah) नाम की इंस्टाग्राम आईडी से भी भ्रामक सूचना प्रसारित किए गई है, जिसके बाद बोर्ड की शिकायत पक एफआईआर 101/2026 दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 221, 292, 336(2), 336(3), 336(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बोर्ड ने साफ की तस्वीर

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साफ किया है कि भर्ती परीक्षा के परिणाम से जुड़ी किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना केवल बोर्ड के अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी संदेश, पोस्ट या स्क्रीनशॉट पर भरोसा न करें. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें.

साथ ही चेतावनी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी फर्जी या भ्रामक जानकारी फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे भी इसी तरह कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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