ETV Bharat / state

होमगार्ड भर्ती 2025; डॉक्योमेंट वेरीफिकेशन-फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अभिलेखों की जांच (Document Verification) व शारीरिक मानक परीक्षण (PST) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

बोर्ड ने ये एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन कर प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड की तरफ से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें साथ ही प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, तिथि और समय की जानकारी ध्यान से पढ़कर समझ लें. साथ ही, DV/PST के दौरान आवश्यक मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेकर जाएं.

प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. इन पदों पर भर्ती के लिए इसके लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा का परिणाम 28 जून 2026 को जारी किए गए थे, जिसमें 1,07,221 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी DV/PST के लिए सफल घोषित किया गया. जिनकों आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं.