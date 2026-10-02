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दुर्गा पूजा में सुरक्षा का रहेगा कड़ा पहरा, झारखंड में 6750 गृह रक्षकों की होगी तैनाती

झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर होगी होमगार्ड्स जवानों की तैनाती होगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Home Guard jawan will be deployed on large scale for security in Durga Puja in Jharkhand
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 9:56 PM IST

3 Min Read
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रांचीः दुर्गा पूजा 2026 के दौरान राज्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यभर में कुल 6750 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इन जवानों को 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक कुल 10 दिनों के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

निर्देश जारी

इस संबंध में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक कार्यालय की ओर से सभी जिला समादेष्टाओं को निर्देश जारी किया गया है. पत्र में सभी जिलों को निर्धारित संख्या के अनुसार गृह रक्षकों की कॉल-अप करने और उन्हें ड्यूटी के लिए तैयार रखने को कहा गया है.

रांची में सबसे अधिक 600 गृह रक्षक होंगे तैनात

जारी पत्र के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान सबसे अधिक गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति रांची जिले में की जाएगी. राजधानी में 600 गृह रक्षकों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जमशेदपुर और हजारीबाग में 500-500, गिरिडीह और धनबाद में 400-400 जवानों की प्रतिनियुक्ति होगी. वहीं, बोकारो, चतरा, गढ़वा, लातेहार और खूंटी सहित अन्य जिलों में भी जरूरत के अनुसार गृह रक्षकों की तैनाती की जाएगी.

वहीं, गुमला, चतरा और बोकारो में 300-300, लोहरदगा और सिमडेगा में 250-250 तथा रामगढ़ और कोडरमा में 200-200 गृह रक्षकों की तैनाती होगी. पलामू में 250, गढ़वा और लातेहार में 300-300, देवघर में 100, चाईबासा और सरायकेला में 300-300 गृह रक्षक तैनात किए जाएंगे. दुमका में 250, साहिबगंज और पाकुड़ में 200-200 तथा गोड्डा और जामताड़ा में 100-100 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 6750 गृह रक्षकों को 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए विधि-व्यवस्था की ड्यूटी में लगाया जाएगा.

सभी जिला समादेष्टाओं को तैयारी का निर्देश

महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निर्धारित संख्या के अनुरूप गृह रक्षकों को तैयार रखा जाए. जिससे गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को समय पर जवान उपलब्ध कराए जा सकें. इस संबंध में सभी उपयुक्त, जिला समादेष्टाओं और वरीय पुलिस अधीक्षकों को भी सूचना भेजी गई है.

पूजा पंडालों से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों तक रहेगी निगरानी

दुर्गा पूजा के दौरान रांची सहित राज्य के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पंडालों में पहुंचते हैं. ऐसे में भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, जुलूस और विसर्जन के दौरान सुरक्षा बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है. गृह रक्षकों की तैनाती से जिला पुलिस को अतिरिक्त बल मिलेगा. इन्हें स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर विभिन्न सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जा सकेगा.

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DURGA PUJA 2026

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