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दुर्गा पूजा में सुरक्षा का रहेगा कड़ा पहरा, झारखंड में 6750 गृह रक्षकों की होगी तैनाती

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः दुर्गा पूजा 2026 के दौरान राज्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यभर में कुल 6750 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इन जवानों को 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक कुल 10 दिनों के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा.