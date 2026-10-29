बिहार में होमगार्ड जवान ने गंगा नदी में डूब रही महिला की बचाई जान, देखें वीडियो
महिला स्नान करने के दौरान अचानक गंगा की तेज धार में बहने लगी थी, गश्ती कर रहे होमगार्ड जवान ने बचाई जान. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 29, 2026 at 8:03 PM IST
पटना: बिहार के पटना से सटे मोकामा स्थित तपस्वी गंगा घाट पर गुरूवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल गंगा नदी की तेज धार में बह रही जमुई की 60 वर्षीय महिला को होमगार्ड जवान विकास कुमार ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाला.
बहादुरी की तारीफ
वहीं इस घटना के बाद कांस्टेबल विकास के बहादुरी की तारीफ पुलिस महकमे भी हो रही है. साथ ही वरीय अधिकारी को भी विकास कुमार की इस जाबांजी की खबर की जानकारी भेज दी गई है.उनकी अनुशंसा अधिकारियों से की गई है.
पानी की तेज धार में बहने लगी महिला
मिली जानकारी के मुताबिक महिला घाट पर स्नान कर रही थी, तभी अचानक गहरे पानी चली गई और पानी की तेज धार में बहने लगी. वहीं इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौजूद लोगों ने शोर शराबा कर मदद मांगने की कोशिश की.
गश्ती कर रहे होमगार्ड जवान ने बचाई जान
बताया जा रहा है कि ठीक उसी समय इलाके में मोटरसाइकिल से गश्ती कर रहे होमगार्ड जवान विकास कुमार की नजर डूबती महिला पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना अपना मोबाइल साथी जवान को दिया और बिना वर्दी उतारे ही सीधे उफनती गंगा नदी में छलांग लगा दी.
समय रहते दिखाई बहादुरी
भारी वर्दी और नदी की तेज धार के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए विकास तैरकर महिला तक पहुंचे और उसे सुरक्षित किनारे ले आए. समय रहते दिखाई गई इस बहादुरी और त्वरित सूझबूझ से महिला की जान बच गई. इसके बाद घाट पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. अब पूरे इलाके में बहादुर जवान विकास कुमार की जांबाजी की चर्चा हो रही है.
थानाध्यक्ष का बयान
वहीं इस मामले में मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि हमारे थाने में तैनात कांस्टेबल विकास कुमार ड्यूटी के दौरान तपस्वी घाट पर एक अन्य कर्मी के साथ गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें किसी के डूबने की जानकारी मिली. उन्होंने सहकर्मी को मोबाइल देकर गंगा नदी में डूब रहीं महिला को सुरक्षित बाहर निकाला.
वरीय पुलिस पदाधिकारी को भेजी गई अनुशंसा
थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि महिला जमुई की ही रहने वाली हैं, हालांकि इसके आगे वो कुछ नहीं बता पाईं. जांच में पता चला है कि वे अकेले गंगा घाट पर स्नान करने गई थी. हर जगह कांस्टेबल विकास कुमार के बहादुरी की तारीफ़ हो रही है. हमने उनकी अनुशंसा भी जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को भेज दी है.
"हमारे थाने में तैनात कांस्टेबल विकास कुमार ड्यूटी के दौरान तपस्वी घाट पर एक अन्य कर्मी के साथ गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें किसी के डूबने की जानकारी मिली. उन्होंने सहकर्मी को मोबाइल देकर गंगा नदी में डूब रहीं महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. हर जगह कांस्टेबल विकास कुमार के बहादुरी की तारीफ़ हो रही है. हमने उनकी अनुशंसा भी जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को भेज दी है."- कुणाल कुमार, थानाध्यक्ष, मोकामा
इसे भी पढ़ें-
समुद्र में डूब रही महिला को पुलिस टीम ने बचाया
कटिहार: नदी में डूब रहे 4 मासूमों की मछुआरे में बचायी जान, दो अभी भी लापता
असम के गोलपाड़ा में 21 लोगों की जान बचाकर नायक बना दंपति - Couple Became Heroes in Assam