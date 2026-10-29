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बिहार में होमगार्ड जवान ने गंगा नदी में डूब रही महिला की बचाई जान, देखें वीडियो

मोकामा में होमगार्ड जवान ने गंगा में डूब रही महिला की बचाई जान ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना से सटे मोकामा स्थित तपस्वी गंगा घाट पर गुरूवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल गंगा नदी की तेज धार में बह रही जमुई की 60 वर्षीय महिला को होमगार्ड जवान विकास कुमार ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बाहर निकाला.

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