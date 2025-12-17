ETV Bharat / state

लातेहार में होमगार्ड जवान ने कोयला कारोबारियों पर लगाया मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरियाखाड़ कोलयरी में सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान मोहन कुमार के साथ मारपीट की घटना हुई है. इस घटना से होमगार्ड जवानों में भारी आक्रोश है. इस संबंध में होमगार्ड जवान के आवेदन पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके तहत पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है.

जातिसूचक शब्द प्रयोग करने का भी आरोप

दरअसल, तेतरियाखाड़ कोलयरी में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड के जवान मोहन कुमार भोक्ता ने आरोप लगाया है कि बालूमाथ के दो कोयला कारोबारी उनकी पोस्ट के पास आए और विवाद करने लगे. इसके बाद दोनों कोयला कारोबारियों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट भी की.

जानकारी देते होमगार्ड जवान (Etv Bharat)

होमगार्ड जवान ने जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है. उसका आरोप है कि इस संबंध में उसने कोलियरी प्रबंधन से भी शिकायत की, लेकिन कोलियरी प्रबंधन के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने थाना पहुंचकर अपना आवेदन दिया है.

घटना के बाद होमगार्ड जवानों में आक्रोश