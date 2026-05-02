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पलामू में सड़क हादसा, होमगार्ड जवान की मौत

पलामू में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गयी है.

Home Guard Jawan Died in Road Accident in Palamu
क्षतिग्रस्त कार और बाइक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 10:53 PM IST

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पलामूः जिला में शनिवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में होमगार्ड जवान समेत दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं इन हादसों में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है और उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

दरअसल, पलामू में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ गांव में अज्ञात वाहन के टक्कर में होमगार्ड के जवान जीतू मोची की मौत हो गई. जीतू पलामू के राजहरा कोलियरी में तैनात है. ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से अपने पंजरी कलाघर जा रहे थे. इसी क्रम में लालगढ़ में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. दुर्घटना के शिकार जीतू मोची को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद होमगार्ड के कमांडेंट दीपक कुमार समेत अन्य लोग अस्पताल में पहुंचे और परिवार को आर्थिक सहायता दी. बिश्रामपुर थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है.

वहीं दूसरी दुर्घटना पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 139 पर हुई. नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर कार और बाइक की टक्कर हो गई. इस हादसे में करुअसना गांव के रहने वाले विजय ठाकुर और मुनेश्वर ठाकुर गंभीर रूप से जख्मी हो गए. दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने विजय ठाकुर को मृत घोषित कर दिया. पड़वा थाना प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि दुर्घटना में दो लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हो गयी है.

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